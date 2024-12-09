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EMT Döğergücü FK, Kocasinan Yemlihaspor'u 3-0 Yenerek Liderliğini Sürdürdü

EMT Döğergücü FK, Kocasinan Yemlihaspor'u 3-0 Yenerek Liderliğini Sürdürdü
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Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu lideri EMT Döğergücü FK, Kocasinan Yemlihaspor'u 3-0 mağlup ederek ilk yarıyı lider tamamladı. Golleri Ahmet Yiğit (kk), Reşit Furkan Temur ve Mahmut Yavuz kaydetti.

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu lideri EMT Döğergücü FK, rakibi Kocasinan Yemlihaspor'u 3-0 mağlup ederek ilk yarıyı lider tamamladı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Furkan Emre Arslan, Halit Karacabay, Bekir Çolak

EMT Döğergücü FK: İrfan Tiftik, Engin Üçel, Emin Sezer, Samet Demircan, Abdürrahim Çopur, Kemal Çelik, Reşit Furkan Temur (Samet Dağlı dk. 57), Ramazan Özön ( Mahmut Yavuz dk. 57), Nathan Y Ikwa (Gökhan Bıyık dk. 88), Yusuf Kenan Karabulut, Ömer Faruk Kalkan (Ömer Akduran dk. 88)

Kocasinan Yemlihaspor: Altay Öztürk, Ahmet Yiğit, Oğuzhan Ceylan, Hayrullah Can Yorulma (Bayram Enes Menekşe dk. 68), Erkan Kızıltan, Mustafa Yıldırım, Volkan Efe, A.Kadir Oğuz, Tunahan Yorgancı (Resul Salma dk. 68), Furkan Mortaş (Eyüp Çeliksoy dk. 68), Alihan Acay

Goller: Ahmet Yiğit (dk. 26 kk), Reşit Furkan Temur (dk. 28), Mahmut Yavuz (dk. 90+2) (EMT Döğergücü FK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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