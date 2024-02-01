EMS Yapı Sivasspor'un yeni transferi İbrahim Akdağ heyecanlı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un yeni transferi İbrahim Akdağ, kırmızı-beyazlı formayı giymek için sabırsızlandığını söyledi.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, Pendikspor'da forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ'ı renklerine kattı.

Kariyerinde Başakşehir, Ümraniyespor, Mke Ankaragücü, Kayserispor, Eyüpspor, Erzurumspor FK ve Pendikspor gibi takımların da formalarını giyen İbrahim, kırmızı-beyazlı forma için ter dökecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

İbrahim Akdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor'a geldiği için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi.

Sivasspor'un çok büyük bir camia olduğunu vurgulayan İbrahim, "Heyecanlıyım, buraya mücadele etmeye geldim. İnşallah bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Uzun yıllardır görüşmelerimiz devam ediyordu. Bu yıla nasip oldu. Elimden geleni yapıp Sivasspor için her zaman sahada mücadele ettiğimi göreceksiniz." diye konuştu.

İbrahim Akdağ, Süper Lig'in 24. haftasında yarın saat 17.00'de Eryaman Stadı'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacakları maça değinerek, kendilerini zor bir mücadelenin beklediğini belirtti.

İlk maçına çıkmak için sabırsızlandığını aktaran İbrahim, "İnşallah benim ve arkadaşlarım adına güzel bir maç olur. Buraya geldiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Pes etmeyen bir İbrahim Akdağ görecekler"

Sivasspor'dan teklif geldiği zaman çok sevindiğini anlatan İbrahim, "Sivasspor'dan teklif geldiği anda hemen kulübüm ile görüşmeye başladım. Onlar da sağ olsunlar bana yardımcı oldu. Teklif güzel olunca ben de koşarak, başarılı olmak için buraya geldim. Hedeflerim bende gizli kalsın ama sahada her zaman mücadele eden, pes etmeyen bir İbrahim Akdağ görecekler." diye konuştu.

Kariyerinde 105'i Süper Lig, 120'si 1. Lig, 55'i 2. Lig, 61'i 3. Lig, 23'ü Türkiye Kupası olmak üzere 364 maça çıkan İbrahim Akdağ, bu karşılaşmalarda 43 gol kaydetti.