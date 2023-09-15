EMS Yapı Sivasspor, Fode Koita ile Anlaşmaya Vardı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, forvet oyuncusu Fode Koita ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Koita, İstanbul'da resmi sözleşmeye imza attı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, forvet oyuncusu Fode Koita ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki futbolcu, İstanbul'da Sivasspor Asbaşkanı Yusuf Bozatlı'nın katılımıyla resmi sözleşmeye imza attı.

Futbola Montpellier altyapısında başlayan Koita, ardından Lens, Le Havre AC, SM Caen, Blackburn Rovers formasını giydi. 2016 yılında Kasımpaşa'ya transfer olarak Türkiye kariyerine başlayan deneyimli futbolcu, 2021 yılında ise Trabzonspor'un kadrosuna dahil oldu.

Süper Lig'de 132 maçta 30 kez gol sevinci yaşayan ve 12 asist yapan Koita, kariyerinde çıktığı 292 maçta ise 53 gol atıp, 22 asist gerçekleştirdi.