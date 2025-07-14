Emrehan Gedikli: Bursaspor'u Süper Lig'e Taşımak İçin Buradayım

Almanya doğumlu genç forvet Emrehan Gedikli, Bursaspor'un hak ettiği yere yeniden ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Bursaspor'un yeni transferlerinden Emrehan Gedikli, kulübün YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu. Bayer Leverkusen altyapısında yetişen genç forvet, yeşil-beyazlı camiaya duyduğu saygıyı ve hedeflerini net şekilde ifade etti. Türkiye'de daha önce Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor formaları giyen Gedikli, son olarak Belçika ekibi Eupen'de forma giymişti. Bursaspor'un büyüklüğüne vurgu yapan Gedikli, "Şehirden, takımdan ve taraftardan çok iyi bahsettiler. Burası 2. Lig olarak bakılacak bir yer değil. Bursaspor'un yeri burası değil. Tabi ki Süper Lig. Biz de Bursaspor'u çıkarmaya geldik" dedi.

Transferinden memnun olduğunu ifade eden genç golcü, açık antrenmanda yaşanan taraftar ilgisine dikkat çekti. Gedikli, "Yani taraftarı açık antrenman böyleyse stat nasıl olacak acaba diye diyorum. Sonuna kadar destekleyin bizi. Çünkü biz elimizden geleni yapacağız. ve sonunda Bursa Spor'un hak ettiği yere inşallah adım atacağız" ifadelerini kullandı.

Emrehan Gedikli, geçtiğimiz sezon Belçika'da 23 resmi maça çıkıp 7 gol, 2 asistle oynadı. - BURSA