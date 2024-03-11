Emre Mor'un paylaşımı Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı
Fenerbahçe'den kiralık olarak Fatih Karagümrük'e giden Emre Mor'un Pendikspor maçıyla ilgili yaptığı paylaşım Galatasaray taraftarının büyük tepkisini çekti.
Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığı için devre arasında Fatih Karagümrük'e kiralanan Emre Mor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırdı.
FENERBAHÇE'Yİ DESTEKLEDİ
Fenerbahçe'nin Pendikspor ile karşılaştığı maçı izlerken çektiği fotoğrafı sarı-lacivert kalp emojisiyle paylaşan yıldız oyuncu, Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti. Sarı-kırmızılılar bu paylaşımdan ötürü Emre Mor'un ceza almasını isterken, Fenerbahçeli taraftarlar da tam tersi genç oyuncuya destek çıktı.
İşte Emre Mor'un o paylaşımı;