Emre Mor'dan sürpriz paylaşım: Geliyorum Fenerbahçe
Fenerbahçe'de sezon başında kadroda düşünülmeyen ve takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Emre Mor sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Geri dönüş sinyali veren yıldız isim, "Hazır olun ya da olmayın. Geliyorum Fenerbahçe." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Fenerbahçe bir yandan transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, mevcut kadrodaki bir yıldızından sürpriz bir hamle geldi.

Sarı-lacivertlilerde sezon başında kadroda düşünülmeyen ve çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Emre Mor sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu. Bireysel olarak yaptığı bir antrenmanı paylaşan Emre Mor, "Hazır olun ya da olmayın. Geliyorum Fenerbahçe." ifadelerini kullandı. Bu paylaşım sarı-lacivertli taraftarları epey heyecanlandırdı.

Fenerbahçe formasıyla 49 maça çıkan Emre Mor, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Yorumlar (1)

Sadi:

Emre mor kendine baksaydı çok kaliteli bir şutbolcu olabilirdi

