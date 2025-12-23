Emre Mor'dan sürpriz paylaşım: Geliyorum Fenerbahçe

Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Fenerbahçe bir yandan transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, mevcut kadrodaki bir yıldızından sürpriz bir hamle geldi.

EMRE MOR'DAN SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Sarı-lacivertlilerde sezon başında kadroda düşünülmeyen ve çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Emre Mor sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu. Bireysel olarak yaptığı bir antrenmanı paylaşan Emre Mor, "Hazır olun ya da olmayın. Geliyorum Fenerbahçe." ifadelerini kullandı. Bu paylaşım sarı-lacivertli taraftarları epey heyecanlandırdı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe formasıyla 49 maça çıkan Emre Mor, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.