Haberler

Emre Kılınç'ın Sakatlığı: Kırık Kemyi Operasyon Geçirdi

Emre Kılınç'ın Sakatlığı: Kırık Kemyi Operasyon Geçirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor'un futbolcusu Emre Kılınç, Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonucu sağ el 2. metakarp kemiğinde kırık oluştu. Başarılı bir operasyon geçirirken kulüp, Kılınç'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Samsunspor'un deneyimli futbolcusu Emre Kılınç, Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonucu sağ el 2. metakarp kemiğinde kırık oluştu.

Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesabında konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emre Kılınç, karşılaşmada yaşadığı travma sonucunda sağ el 2. metakarp kemiğinde kırık meydana gelmiştir. Prof. Dr. Mehmet Demirtaş tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından tedavi süreci sağlık ekibimizin kontrolünde devam etmektedir" denildi.

Kulüp, Kılınç'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, deneyimli oyuncunun en kısa sürede sahalara dönmesini temenni etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Tarlasını vatandaşa açtı, paraya para demiyor

Tarlasını vatandaşa açtı, paraya para demiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savcılık soruşturmasının ardından Manifest'ten ilk açıklama

Savcılık kararının ardından Manifest sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.