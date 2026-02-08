Haberler

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Bandırmaspor maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor'u 3-1 yenerek play-off hattında kalmayı başardı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, maç sonrası yaptığı açıklamada, oyuncularını tebrik etti ve ligin son haftalarında maçların öneminin arttığını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Bandırmaspor'u 3-1 yenen Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Yalçın Koşukavak, play-off hattına tutunmaya çalıştıklarını ve maçı kazanarak bunu başardıklarını söyledi.

Koşukavak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Ligin boyu kısaldıkça maçların önemi çok artıyor. Biz geçen hafta Çorum deplasmanında aldığımız mağlubiyetle play-off barajının dışına geldik. Rakibimiz Bandırmaspor bizden 3 puan öndeydi: Bu maçı kazanıp yukarıya tutunma gayretimiz vardı. Öncelikle başardığımız için çok mutluyum. Oyuncularımı da tebrik ederim." dedi.

Bandırmaspor'un 5'li savunmayla oyunu kontrol etmeye çalıştığını aktaran Koşukavak, "3-4 haftadır dörtlü savunma oynuyorlardı bugün 5'li savunma oynadılar. Bizi biraz set hücumuna zorladılar. 45'inci dakikaya kadar biraz zorlandık. 45. dakikada bulduğumuz golden sonra onlar da öne çıktı. Daha çok alan bulduk. Skor daha da farklı olabilirdi. Bana göre oyun 3-0'dan sonra bitmişti. İnşallah böyle devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Bandırmaspor cephesi

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, talihsizlikler yaşadıklarını ifade etti.

Gürsel, "Bu sene çok talihsiz şeyler yaşıyoruz, iki hafta üst üste aynı kadro ile hiç oynayamadık. Geçen hafta kazanan takımdan 3 oyuncunun olmaması nedeniyle sistem değişikliğine gitmek zorunda kaldık. Maç berabere giderken kırmızı kartla ve uzatmalarda geriye düşünce oyunun bütün şekli değişti." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmadaki penaltı kararını konuşmaya gerek olmadığını dile getiren Gürsel, şunları kaydetti:

"Çaldıktan sonra ne konuşsak boş. İkinci yarı 10'ar kişi oynanan maçta değişikliklerimizi de yaptık ama tabii ki 2-0'dan sonra 2-1'i bulamadıktan sonra ve 3. golü de yedikten sonra tabii ki kolay değil. Buradan kalkmasını da biliriz. Futbolda güzel bir söz var, gerekiyorsa hakemi de yeneceksin. Hiç bir mazeretin arkasına sığınmadan hakemse hakemi de yeneceksin. Yoksa bu işte, bu şartlarda başarılı olmak kolay değil. Başarılı olmak istiyorsak tüm zorlukların üstesinden gelmeliyiz. Biz de bu bilinçle çalışıyoruz. Her zaman bu mantalitede olduk yine bu sene de böyle olacağız, hiçbir zaman yere düşmek yok. Düştüğümüz yerden kalkmasını da biliriz. Yine daha hırslı, daha fazla çalışarak hemen önümüzdeki haftaki maça odaklanıp kaldığımız yerden devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti

Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti
Üniversite stajında köklü değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı, 7 ilde başlayacak

YÖK'ten sürpriz karar! Sistem kökten değişti, önce 7 ilde başlayacak
Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı

Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu
Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti

Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz

Tahran'dan "Vururuz" tehdidi! Saydıkları listede Türkiye de var
Cardi B rezil oldu! Robotla yaptığı dans kötü bitti

Dünyaca ünlü rapçi rezil oldu! Robotla yaptığı dans kötü bitti