Emre Çukur, Çifte Avrupa Şampiyonluğu İçin Hazır

Dünya Boks Birliği (WBA) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) tarafından çifte Avrupa şampiyonluk maçına çıkacak olan genç boksör Emre Çukur, kemerlerin yeni sahibi olmak istediğini söyledi.

Dünya Boks Birliği (WBA) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) tarafından çifte Avrupa şampiyonluk maçına çıkacak olan genç boksör Emre Çukur, kemerlerin yeni sahibi olmak istediğini söyledi.

WBA ve IBF federasyonlarında Avrupa şampiyonluk müsabakalarında mücadele edecek olan eski dünya şampiyonlarından Levent Çukur'un oğlu Emre Çukur, kampta basın danışmanı Vedat Alyaz'a açıklamalarda bulundu. Çukur, bugüne kadar yaptığı maçlar içinde kendisini en hazır hissettiği karşılaşmaya çıkacağını belirterek, "Bugün ringe çıkın deseler çıkar ve o maçı alırım, kendimi o kadar hazır hissediyorum. Zaten Alman rakibim Simon Zachenhuber'le geçtiğimiz dönemlerde sparring dövüşleri yapma imkanım olmuştu ve orada analiz etme fırsatı buldum. Rakibim sert yumruklar karşısında dayanıklı değil, baskı altına alınca ezilip dağılıyor. iki Avrupa şampiyonluk kemerine birden sahibi olduğu için rüştünü ispatlamış, başarılı bir boksördür fakat benim karşımda hiçbir şansı yok" dedi.

Yeni antrenörü Ukraynalı Oleksandr Korkh ile Antalya kampında çok iyi anlaştıklarını dile getiren Emre Çukur, "Antrenörüm daha önce başarılı boksörleremizden Ümit Cankıran'ı da çalıştırmıştı. Kendisinin boks bilgisi oldukça yüksek, insan anatomisini çok iyi bildiği için hangi beden yapısına hangi çalışmaların iyi geleceğini iyi biliyor. Ukrayna'dan güçlü sparring partnerleri getirdik rakibimin stilinde sporcular bunlar. Hamburg yakınlarında Bispingen bölgesinde yoğun çalışmalar yaptık ve şu anda da bu çalışmalarımız son sürat devam ediyor" şeklinde konuştu.

Levent Çukur: "Zaferimizi, Cumhuriyetimizin 100. yılana hediye edeceğiz"

Sporcunun babası eski dünya şampiyonlarından Levent Çukur, Münih'in dev salonlarından Zenithalle'deki karşılaşma gecesinin Cumhuriyet Bayramı'nın gecesi olduğunu vurgulayarak, "Karşılaşmanın sonlandığı saatlerde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına da girmiş olacağız. Kazanacağımız çifte Avrupa şampiyonluğunu Cumhuriyet Bayramımıza hediye edeceğiz. O gece tüm gurbetçileri ellerinde al bayraklarımızla salona bekliyoruz çünkü orada çifte bayram yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Vedat Alyaz: "Çetin bir mücadele bizi bekliyor"

Sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz, 25 yaşındaki Alman rakip Simon Zachenhuber'in bugüne kadar çıktığı 21 maçta hiç yenilgisinin olmadığını aktararak, "Yaptığı maçlardan 13'ünü nakavtla almış olan başarılı bir boksör. WBA ve IBF boks federasyonları dalında Avrupa şampiyonluk kemerlerinin sahibi. Ringlerdeki namı 'Aslan' olan 30 yaşındaki süper orta sıklet boksörümüz Emre Çukur, bugüne kadar 20 maçını kazanırken, iki kez de Avrupa şampiyonluğunu yaşamış olan başarılı bir sporcumuz olarak kayıtlara geçmiş durumda" diye konuştu. - İSTANBUL