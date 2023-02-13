Emre Çolak, Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinden sonra futbolu bıraktı

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve son olarak CF Intercity'e transfer olan Emre Çolak, 31 yaşında kariyerine nokta koydu. Depremden sonra jübile kararı alan Çolak, "Futbolu bıraktım... Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin." ifadelerini kullandı.

İspanya 3. Lig ekiplerinden CF Intercity forması giyen Emre Çolak, Türkiye'yi yasa boğan depremlerden sonra futbolu bıraktığını açıkladı.

"BUGÜNDEN SONRA AİLEMİN MUTLULUĞU İÇİN YAŞAYACAĞIM"

Emre Çolak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbolu bıraktım... Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin" ifadelerini kullandı.

EMRE ÇOLAK'IN KARİYERİ

Galatasaray ile 180 maça çıkan Emre Çolak, sırasıyla Deportivo, Al-Wehda, Göztepe, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ve CF Intercity gibi takımların da formalarını giydi. A Milli Takım formasını da terleten Emre Çolak, söz konusu çıktığı 4 karşılaşmada 1 asist ile oynadı.