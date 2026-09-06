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Belözoğlu: Hakemlerle zor bir sene bizi bekliyor

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Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından hakem yönetimini eleştirerek 'Türkiye'de bu hakemlerle zor bir sene Türk futbolunu bekliyor' dedi, takımının performansından memnun olduğunu da sözlerine ekledi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından yaptığı açıklamada, " Türkiye'de bu hakemlerle zor bir sene Türk futbolunu bekliyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "İzleyenler için güzel, biz teknik direktörler için zor bir maç oldu. 3 veya 4-0'ı yakalamamız gereken bir maçtı. Bu tempodan memnunum. Çok net oyun olarak bizim hakkımız olan bir maçtı. Maçın sadece 10-15 dakikalık bölümünde rakibimiz oyuna ortak olabildi. Amed'in bu lig için oldukça güçlü bir kadrosu var. Ne yazık ki bazen böyle acı tecrübeler yaşanabiliyor" diye konuştu.

Maçın hakemi Oğuzhan Çakır'ın yönetimi hakkında ise Emre Belözoğlu, "O penaltıyı vermemek de zaten büyük sıkıntı. Türkiye'de bu hakemlerle zor bir sene Türk futbolunu bekliyor. Hakemin de kendine ders çıkarması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz ligde kalmak"

Yönetim ve teknik ekip olarak kulübün dinamiklerini yeniden inşa ettiklerini aktaran Belözoğlu, "Hedefimiz ligde kalmak ve yaptığımız yatırımlarla bir şeyler inşa etmek istiyoruz. Kulübümüzün belli bir yatırımı var. Kulübü geliştirecek gençlere yatırım yapılıyor. Önümüzdeki yıllarda bunun karşılığını bekleyeceğiz. İlk 4 haftalık periyotta en zor maçları oynayan takımlardan biriydik. Bugün kazanamadığımız için üzgünüm. Çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Böylesine genç oyuncularla bu mücadeleyi vermekten keyif alıyorum"

Kadrolarındaki oyuncuların genel anlamda genç olduğunun altını çizen Emre Belözoğlu, "Bugün ders çıkarmamız gereken durumlar vardı. Bu oyun, bireysel hataların sert bir şekilde cezalandırıldığı bir oyun. Tüm olanlara rağmen ben memnunum. Skor 2-2 iken bile oyuncularımızın isteği ver arzusu beni sevindirdi. Böylesine genç oyuncularla bu mücadeleyi vermekten keyif alıyorum. İşler kötü gitmiyor. Hafta sonunda en çok koşan takımlardan biri biz olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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