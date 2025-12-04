Emre Belözoğlu Süper Lig ekibine imzayı attı

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirdi. 45 yaşındaki çalıştırıcı, kendisini Kasımpaşalı yapan sözleşmeye imzayı attı.

KASIMPAŞA, TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE EMRE BELÖZOĞLU'NU GETİRDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanımız Halil İbrahim Akyıldız'ın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde yeni Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu, kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

EN SON ANTALYASPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI

Emre Belözoğlu, Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'da görev yapmıştı. Belözoğlu, Akdeniz ekibindeki görevinden 8 Ekim 2025'te ayrılmıştı.