Emre Belözoğlu Süper Lig ekibine imzayı attı

Emre Belözoğlu Süper Lig ekibine imzayı attı
Güncelleme:
Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'u çalıştıran teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Belözoğlu, Şota Arveladze ile yolları ayıran Kasımpaşa'ya imzayı attı.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirdi. 45 yaşındaki çalıştırıcı, kendisini Kasımpaşalı yapan sözleşmeye imzayı attı.

KASIMPAŞA, TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE EMRE BELÖZOĞLU'NU GETİRDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanımız Halil İbrahim Akyıldız'ın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde yeni Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu, kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Emre Belözoğlu Süper Lig ekibine imzayı attı

EN SON ANTALYASPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI

Emre Belözoğlu, Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'da görev yapmıştı. Belözoğlu, Akdeniz ekibindeki görevinden 8 Ekim 2025'te ayrılmıştı.

Turan Yiğittekin
500

tolga buldular:

fatih terim.bu ve bunun gibilerin türk futbolunda sadece para icin var olduklarini biliyorum.yandi turk futbolu yandı.unutmuyoruz milli macta taraftarimiza ettikleri kufurleri.unutmuyoruz fransa kupasinda suratlarina 100 lira firlattiklarini

ALi Akdemir:

hayırlı olsun şimdiden 1. lig kasımpaşaya

Goethegitme:

Şota gittigi takimlarda sıfır çekti Daha önce bu jadar kötüsüne rastlamadim

