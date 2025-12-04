Emre Belözoğlu Süper Lig ekibine imzayı attı
Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'u çalıştıran teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Belözoğlu, Şota Arveladze ile yolları ayıran Kasımpaşa'ya imzayı attı.
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirdi. 45 yaşındaki çalıştırıcı, kendisini Kasımpaşalı yapan sözleşmeye imzayı attı.
KASIMPAŞA, TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE EMRE BELÖZOĞLU'NU GETİRDİ
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanımız Halil İbrahim Akyıldız'ın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde yeni Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu, kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.
EN SON ANTALYASPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI
Emre Belözoğlu, Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'da görev yapmıştı. Belözoğlu, Akdeniz ekibindeki görevinden 8 Ekim 2025'te ayrılmıştı.