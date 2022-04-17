Emre Belözoğlu sinirden çıldıracak! Beşiktaşlı futbolcu için Galatasaray da devreye girdi - Haberler

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Emre Belözoğlu sinirden çıldıracak! Beşiktaşlı futbolcu için Galatasaray da devreye girdi

Haberler.com - Spor
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Başakşehir'in renklerine bağlamaya çok yakın olduğu Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup için Galatasaray'da devreye girdi. Emre Belözoğlu'nun turuncu-lacivertli formayı giydirmeyi çok istediği deneyimli futbolcunun, Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ün de transfer listesinde yer aldığı öğrenildi.

Beşiktaş ile yollarının ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Oğuzhan Özyakup, Başakşehir'in gündeminde ilk sırada. Emre Belözoğlu'nun takımında görmek istediği deneyimli futbolcu için sürpriz bir Galatasaray iddiası geldi.

Akşam'da yer alan habere göre, ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak transferini gerçekleştiremediği Oğuzhan Özyakup için sezon sonunu bekliyordu. Oyuncunun İstanbul'da kalmak istediği belirtilirken Emre Belözoğlu da o dönem Oğuzhan Özyakup'la ilgili yöneltilen soruya "Sezon bitince fırsatlar doğabilir. Kapıyı kapatıyormuş gibi konuşmak olmaz" cevabını vermişti.

Emre Belözoğlu sinirden çıldıracak! Beşiktaşlı futbolcu için Galatasaray da devreye girdi

Emre Belözoğlu ara transfer döneminde Oğuzhan Özyakup'la ilgili sorulan soruya, "Oğuzhan Özyakup çok değerli, önemli oyuncu. Milli Takım ve Beşiktaş'a çok ciddi hizmetleri oldu. Şu anda bir girişimimiz olmadı ama sezon bitince tabii ki bazı fırsatlar doğabilir. Kapıyı kapatıyormuş gibi konuşmak olmaz. Değerli, çalışmak isteyeceğim isimler arasında." cevabını vermişti.

Levent Nazifoğlu'nun Oğuzhan'ın menajeriyle bir ön görüşmede bulunduğu ve Metin Öztürk'ün başkanlık koltuğuna oturması durumunda resmi teklif yapılacağı gelen bilgiler arasında. 29 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'dan teklif gelmesi halinde Sarı-kırmızılılara sıcak bakabileceği belirtiliyor.

Emre Belözoğlu sinirden çıldıracak! Beşiktaşlı futbolcu için Galatasaray da devreye girdi

Haberler.com - Spor

Oğuzhan Özyakup, Emre Belözoğlu, Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Haberler

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