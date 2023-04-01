Emre Belözoğlu şeytanın bacağını kırdı! Başakşehir'in galibiyet hasreti dindi
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir, Ankaragücü'nü Serdar Gürler'in golüyle 1-0 mağlup etti. Başakşehir'in 4 maçlık galibiyet hasreti son buldu.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 36. dakikada Serdar Gürler'i kaydettiği golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.
PENALTI KAÇTI
Başkent ekibi Ankaragücü, Ali Sowe'la penaltıdan yararlanamadı. Sowe, 58. dakikadaki penaltı vuruşunu gole çeviremedi.
HASRET DİNDİ
Süper Lig'de Kayserispor, Alanyaspor ve Beşiktaş'a yenilen, son maçta Karagümrük'le 2-2 berabere kalan Başakşehir, 4 maç sonra kazandı.