Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emre Belözoğlu şeytanın bacağını kırdı! Başakşehir'in galibiyet hasreti dindi

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir, Ankaragücü'nü Serdar Gürler'in golüyle 1-0 mağlup etti. Başakşehir'in 4 maçlık galibiyet hasreti son buldu.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 36. dakikada Serdar Gürler'i kaydettiği golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Emre Belözoğlu şeytanın bacağını kırdı! Başakşehir'in galibiyet hasreti dindi

PENALTI KAÇTI

Başkent ekibi Ankaragücü, Ali Sowe'la penaltıdan yararlanamadı. Sowe, 58. dakikadaki penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

HASRET DİNDİ

Süper Lig'de Kayserispor, Alanyaspor ve Beşiktaş'a yenilen, son maçta Karagümrük'le 2-2 berabere kalan Başakşehir, 4 maç sonra kazandı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Medipol Başakşehir Fk Emre Belözoğlu Ankaragücü Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title