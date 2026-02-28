Haberler

Emre Belözoğlu'ndan istifa çağrılarına yanıt

Emre Belözoğlu'ndan istifa çağrılarına yanıt
Çaykur Rizespor'a 3-0 yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Emre Belözoğlu, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu. Rakiplerinin bu sezonki en kolay oyununu oynadıklarını belirten Belözoğlu, istifa çağrılarına yanıt vererek, "Taraftarı anlıyorum. Yapmam gerekenin ne olduğunu biliyorum ama bugünün o gün olduğunu düşünmüyorum'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'a 3-0 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, rakiplerinin bu sezonki en kolay oyununu oynadığını söyledi.

''F.BAHÇE MAÇINDAKİ OYUN OLUMLU ETKİLER DİYE DÜŞÜNÜYORDUM''

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, "Çok konuşacak bir şey yok. Fenerbahçe maçındaki oyun bizi olumlu etkiler diye düşünüyordum. Oyuncuları motive etmeye çalıştık. Çok büyük üzüntü içindeyim. Oyuncuların içinde üzülenleri de görüyorum. Artık çanların çaldığı anları oynayacak takımımız. Elimden geldiğince çalışmaya devam edeceğim. Dört gün önceki oyunla bugünkü oyun arasındaki fark kabul edilebilir değil. Rize belki de bu sezon ligdeki en kolay maçı oynadı. Bize yakışmadı. Kasımpaşa'ya gönül verenlerden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

''BUGÜN O GÜN DEĞİL''

Taraftarların kendisini istifaya davet etmesine de değinen Belözoğlu, "Taraftarı anlıyorum. Yapmam gerekenin ne olduğunu biliyorum ama bugünün o gün olduğunu düşünmüyorum. Önümüzde kazanabileceğimiz maçlar olduğunu görüyorum. Hafta içi radikal bir karar olabilir. Oyuncu grubunun bunun ciddiyetinin farkına varacağını düşünüyorum. İyleri biraz daha sıkmamız gerektiği gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

