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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'nin başında kaçırdığı şampiyonlukla ilgili bomba itiraf

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Teknik direktör Emre Belözoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2021 yılında sarı-lacivertlilerin başında Beşiktaş'a kaptırdığı şampiyonluk hakkında konuşan Belözoğlu, "Kaçan şampiyonluğu kolay kolay unutmam. Sivasspor maçı öncesi oyuncularıma 'kulübün kaderini değiştirebiliriz' dedim, olmadı. Karagümrük'ün Beşiktaş'ı yeneceğini düşünüyordum" dedi.

Teknik direktör Emre Belözoğlu, hem futbolculuk hem de teknik adamlık kariyeriyle ilgili dikkat çekn açıklamalarda bulundu. Fatih Terim hakkında konuşan Emre, Fenerbahçe'nin başında kaçırdığı şampiyonlukla ilgili bir de itirafta bulundu.

ANKARAGÜCÜ GÜNLERİ

HT Spor'a konuşan teknik direktör Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

" Ankaragücü'nde taraftar bana bir kere 'İstifa Emre' diye bile bağırmadı yani. Ben Ankaragücü taraftarıyla hiç öyle bir şey yaşamadım. Çünkü ben orada doğru işler yapmaya çalıştım. Benim için çok zor bir süreçti. Başkan Faruk Koca'nın yaptığını kabul etmemekle beraber, onun cezasını hep beraber Ankaragücü camiası olarak çektik. Bunu hakemler bilerek, isteyerek Ankaragücü camiasına yaşattılar.

"KAÇAN ŞAMPİYONLUĞU UNUTMAM"

2020-2O21 sezonunda Karagümrük'ün Beşiktaş'ı yeneceğini düşünüyordum. Beşiktaş, çok ciddi düşüşteydi. Sivasspor maçı, büyük bir fırsattı. Şampiyonluk kupası, bizim önümüze geldi. Futbol böyledir, top içeri girmedi. Devre arasında, oyunculara 'Kupası olan oyuncu var mı? Kupa, çok başka bir şeydir. Bunu alabiliriz. Bu kulübün kaderini değiştirebilecek bir maç bu' dedim. Olmadı. Sivasspor maçını unutamam.

"ÇOK BÜYÜK FENERBAHÇELİYDİM"

"Çocukken büyük Fenerbahçeliydim. Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman ile büyüdüm. Aykut Kocaman'ı çok severim. Benim için çok değerli, özel bir sevgim var. Süper Lig'i en iyi analiz eden isim Aykut Kocaman'dır. Hagi, Türkiye'nin gördüğü en iyi futbolcu, gelişimimde çok önemli katkısı vardı.

"MOURINHO'NUN ANTRENMANLARINI İZLİYORDUM"

Ben 33-34 yaşındayken Jose Mourinho'nun antrenmanlarını isteyip izliyordum. Premier Lig'e geldiği zaman da 'Bütün takımlara defans nasıl yapılır, göstereceğim.' dedi. Aslında profili net bir şekilde tutucu oyunla kazanan ama güçlü yönü bu olan bir teknik adam. Türkiye'de büyük takım anlayışı ile Jose Mourinho'nun anlayışıyla örtüşmediği için negatif ortam var. Fenerbahçe her maça defansif planla çıkmamalı.

"MOURINHO İKİNCİ BİR ŞANSI HAK EDİYOR"

Fenerbahçe'nin oyununu daha güçlendirebilecek formasyonlar var. Jose Mourinho'ya inananlardan birisiyim. Çünkü hiçbirimize bu şansı vermediler. İkinci şansı hak edecek birisi varsa o da Jose Mourinho'dur.

FATİH TERİM İTİRAFI

Fatih Terim, Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük teknik direktörlerinden bir tanesi. Ben de genç takımda oynadığım dönemde A takıma çıkaran, bize o şansı veren, güvenen, inanan bir teknik direktör. Hepimizde hakkı, emeği olan birisi olması itibariyle hep bizde değerini koruyacak.

"TERİM, 'SEN AĞA MISIN' DEDİ"

16 yaşındayım altyapıda kırmızı kart gördüm. 'Seni kovacağız' diye tesisten gönderdiler. İki gün sonra bizi çağırdılar, Fatih Terim ile görüştük. Bana 'sen ağa mısın, herkese dikleniyorsun' dedi ve Galatasaray A Takımı'na aldı."

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'nin başında kaçırdığı şampiyonlukla ilgili bomba itiraf
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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