Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe iddialarına cevap

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-0 kaybetti. Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE İDDİALARINA CEVAP

Adının Fenerbahçe teknik direktörleri adayları arasında geçmesiyle ilgili konuşan genç hoca, ''Benim adımın Fenerbahçe'yle geçmesi kadar doğal bir durum olamaz. Teşekkür etmekten başka bir şey söyleyemem. Adımın geçmesi doğaldır, uzun süre oynadım, kaptanlık yaptım ama şu anda Antalyaspor'la alakalı hedeflerimiz var.'' dedi.

''POZİSYON VERMEDEN KAYBETTİK'

Sözlerine devam eden Emre Belözoğlu, ''Söyleyebileceklerim bu kadar. Bu maç için üzgünüm. Fenerbahçe'ye neredeyse pozisyon dahi vermeden kaybettik." yorumunda bulundu.