Haberler

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe iddialarına cevap

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe iddialarına cevap
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında gösterilmesiyle ilgili konuşan genç hoca, ''Benim adımın Fenerbahçe'yle geçmesi kadar doğal bir durum olamaz. Teşekkür etmekten başka bir şey söyleyemem. Adımın geçmesi doğaldır, uzun süre oynadım, kaptanlık yaptım ama Antalyaspor'la alakalı hedeflerimiz var.'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-0 kaybetti. Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE İDDİALARINA CEVAP

Adının Fenerbahçe teknik direktörleri adayları arasında geçmesiyle ilgili konuşan genç hoca, ''Benim adımın Fenerbahçe'yle geçmesi kadar doğal bir durum olamaz. Teşekkür etmekten başka bir şey söyleyemem. Adımın geçmesi doğaldır, uzun süre oynadım, kaptanlık yaptım ama şu anda Antalyaspor'la alakalı hedeflerimiz var.'' dedi.

''POZİSYON VERMEDEN KAYBETTİK'

Sözlerine devam eden Emre Belözoğlu, ''Söyleyebileceklerim bu kadar. Bu maç için üzgünüm. Fenerbahçe'ye neredeyse pozisyon dahi vermeden kaybettik." yorumunda bulundu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Manisa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 ölü

Otomobil ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda ölü var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
007 James Bond filminde oynayan Hatice Teyze'yi üzen karar

007 James Bond'da oynayan Hatice Teyze'yi üzen karar
ATM ve IBAN'dan para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor

Artık zorunlu olacak! Tarih netleşti, ATM'lerde yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.