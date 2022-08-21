Emre Belözoğlu katıldığı programda bizzat takım ismi verdi: Cumhuriyet tarihinin en iyi kadrosu

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray altyapısında yetişen ve Fenerbahçe'de kaptanlık yapan efsane futbolcu, cumhuriyet tarihinin gördüğü en iyi kadrosunun Galatasaray'a ait olduğunu belirtti. Belözoğlu yaptığı açıklamada, "Tartışmasız Türkiye'nin görmüş olduğu cumhuriyet tarihinden bugüne en iyi kadrosu Galatasaray'ın 4 sene üst üste şampiyon olan ve UEFA kupasını kazanan kadrosudur." dedi.

Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen şu anda ise Başakşehir'i çalıştıran teknik direktör Emre Belözoğlu, NTV'de yayınlanan Kırılma Anı programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"CUMHURİYET TARİHİNDEN BUGÜNE EN İYİ KADRO"

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunun Galatasaray'a ait olduğunu belirten Belözoğlu, "Tartışmasız Türkiye'nin görmüş olduğu cumhuriyet tarihinden bugüne en iyi kadrosu Galatasaray'ın 4 sene üst üste şampiyon olan ve UEFA kupasını kazanan kadrosudur." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu'nun yaptığı açıklamaların tamamı şöyle:

"BURALARA GELMEMDE BÜYÜK EMEKLERİ VAR"

"Babam Fenerbahçe'liydi. Biz de Fenerbahçe'liydik. O dönem Süleyman (Zeytinburnuspor başkanı) başkan kızmıştı bana. Fenerbahçe kongre üyesiydi. Bizim de Fenerbahçe'de oynamamızı istiyordu. O dönem Fenerbahçe'yi çok yakından takip ediyordum. Küçükken Yedikule'den Kadıköy'e gitmek zor oluyordu. 13 yaşındaydım. Florya daha yakın bir yerdi. Babam da Galatasaray altyapısında yetişmişti. Orada çok güzel anılar biriktirdim. Buralara gelmemde büyük emekleri vardır.

"AİLEMİN EN UZUNU BENİM"

Çocukken boyumun kısa olmasıyla dalga geçilmesi beni üzmüyordu. Çünkü ailemin en uzunu benimdir. Ben saha içinde de zaten boyumun avantajını kullandım.

"DOĞRU EĞİTİLDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Biz tamamen doğaçlama oynadık genç takımlarda. Bütün antrenörlerimiz bizi eğitmeye çalıştı. Bülent Ünder benim için çok değerli bir hocaydı. Galatasaray gelmemde vesile olanlardan biriydi. Süreç çok çabuk gelişti. Ben doğru eğitildiğimi düşünüyorum.

"TÜRKİYE'DE GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK OYUNCU HAGI'YDİ"

Bugünlere gelmem, Fenerbahçe forması giyip kaptanlığa uzanmam, Galatasaray'da geçirdiğim yıllar sayesindedir. Çocukken şöhretin hazı bambaşka. Saha çıkıyorsunuz sizi alkışlıyorlar. Futbol hayatımda cümlelerle anlatamayacım duygular yaşattı. Hagi'nin yerine oyuna girmek zor bir duygu. Türkiye'de gördüğüm en büyük oyuncu Hagi'ydi. Dünya'da gördüğüm en büyük oyuncuydu.

"HAGI GİBİSİ YOK"

Gözlem yeteneği olan bir gençtim. Pratiğe dökmeden de alabildiğim şeyler vardı. Hagi ile bire bir çalıştım. Oyun içinde sertliğiyle liderliğiyle bana göstereceği şeyi hep bekledim. Türkiye'de bu kadar büyük olup etrafını da geliştiren başka kimse yok. Hem büyük oynadı hem de büyük oynattı. Hagi, çok büyük bir oyuncuydu ve bizi de öyle oynattı. Tabii Fatih Hoca faktörünü de unutmamak gerek.

"HİÇ HAK ETMEDİĞİM KADAR SEVGİSİZLİĞİ YAŞADIM"

Her oynadığım takımın taraftarı beni çok sevdi. 7 ay Atletico'da oynadım onlar bile beni çok sevdi. Galatasaray taraftarını da anlıyorum. Hiç hak etmediğim kadar sevgisizliği de yaşadım. Hak etmediğim kadar da sevildim. Benim o çorbada az da olsa payım vardı.

"GALATASARAY'DA KALMAK İÇİN UĞRAŞTIK"

Faruk Süren'in insanlara bakışı biraz daha üst pencereden. Ben gittim beni bir Avrupa kulübü istiyor dedim. Benim o dönem bu konuşmaları yapmama bile gerek yoktu. Galatasaray'da 2 tane önemli oyuncusunuz 1-2 ay sözleşme kalmış ancak siz hala oyuncu ile sözleşme görüşmesi yapmamışsınız. Biz kendi açımızdan baktığımızda biz Okan Hocayla Galatasaray'da kalmak için uğraştık hatta.Ama o dönem söz verdiğimiz için sezon sonunda Inter'e imza attık.

"EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM"

Inter'de başkan beni çok seviyordu, kalmamı istedi. Sakatlığımı toparlayabileceğimi söyledi ancak ben gitmek istedim. En büyük pişmanlığım bu. Kasığımda problem başladı. 1-1.5 sene atlatamadım.

"FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK BİR TEKLİF YAPMIŞTI"

Ben Inter'den Newcastle'a gittiğimde Fenerbahçe çok büyük bir teklif yapmıştı. Fenerbahçe'ye transfer olacağım zaman Adnan Polat'la görüştüm. Fenerbahçe'nin bir teklifi var. Size bir söz vermiştim. Bunu siz bilin önce dedim. O da 'hayırlısı olsun' dedi.

"FENERBAHÇE HALKIN TAKIMIDIR"

Fenerbahçe'ye transfer olduğumda sokakta ilk defa sevilmediğimi hissettim. Fenerbahçe'ye imza attıktan 3 gün sonra, 3 tane Galatasaraylı çocuk bana küfretmişti. Orada durumu anladım. Herkes kadar medeni tepkiler veremedik. O süreçle biraz boğuştum. Ama o duyguyu da yendik içimizde. Ben sokaktayım. Fenerbahçe de hep sokakta. Fenerbahçe halkın takımıdır. Bu yönümü Fenerbahçe'ye borçluyum. Oynadığım takımların hepsinden kendi isteğimle ayrıldım. Sadece Fenerbahçe beni gönderdi."