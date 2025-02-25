Emre Belözoğlu: 'Hedefimiz Süper Lig'de Rahat Pozisyona Gelmek'

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Elenmemiz üzüntü verici ama kısa vadede ve gerçekçi en büyük hedefimiz bizim ligde son dört takımdan bir an önce uzaklaşıp kendimizi rahat pozisyona getirmek. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu son maçında Antalyaspor, sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, elenmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtirken, takımın ligdeki hedeflerine odaklandıklarını vurguladı.

"Beşiktaş, Solskjaer yönetiminde topa sahip olma oyununu benimsiyor"

Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Belözoğlu, "Elendiğimiz için üzgün olduğumu ve oyuncularımın da üzgün olduğunu belirtmek istiyorum. Maçın ilk 20-30 dakikasında oyuna dahil olamadık. Bodrumspor maçına benzer bir senaryo yaşadık. Beşiktaş, Solskjaer yönetiminde topa sahip olma oyununu benimsiyor. Bu duruma hazırlıklıydık ama basit bir gol yedik. İlk yarının sonuna doğru bir reaksiyon gösterdik ve pozisyonlar üretmeye çalıştık. İkinci yarıya daha iyi başladık ve oyuncu değişiklikleriyle oyunu dengelemeye çalıştık" dedi.

"Oyuncularımın mücadelesinden memnunum"

Beşiktaş'ın son dönemde formda olduğuna dikkat çeken Belözoğlu, "Beşiktaş, son 7 maçın 5'ini kazandı; bir beraberliği ve bir mağlubiyeti var. Bu süreçte formda bir takıma karşı mücadele ettik. Oyuncularımın performansından memnunum. Özellikle daha az forma şansı bulan oyuncularımıza ilk yarıda şans verdik ve ellerinden geleni yaptılar. Elenmek üzücü ama oyuncularımızın mücadelesini takdir ediyorum" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz ligde kendimizi rahat pozisyona getirmek"

Kupadan elenmelerinin ardından tüm odaklarını Süper Lig'e vereceklerini vurgulayan Belözoğlu, "Elenmemiz üzüntü verici ama kısa vadede ve gerçekçi en büyük hedefimiz bizim ligde son dört takımdan bir an önce uzaklaşıp kendimizi rahat pozisyona getirmek. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Beşiktaş'a da Türkiye Kupası'nda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA