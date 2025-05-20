Emre Belözoğlu, Akdeniz Üniversitesi'nde Öğrencilerle Buluştu

Antalya spor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik ekibiyle birlikte Akdeniz Üniversitesi'ni ziyaret ederek Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Belözoğlu, ardından teknik ekibiyle birlikte öğrencilerle futbol oynadı.

Başka bir üniversite takımı ile maç yapacaklarını sanarak sahaya çıkan öğrenciler, bir anda Emre Belözoğlu ve ekibini karşılarında görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Sürprizin ardından ise unutulmaz bir maç oynandı. Emre Belözoğlu hem gençlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutladı hem de öğrencileri Antalya spor tesislerine davet etti.

Üniversite kampüsünde sıcak bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte, futbolsever öğrenciler bir teknik adamla tanışma hem de onunla aynı sahayı paylaşma fırsatı buldu. Etkinlik boyunca renkli görüntüler ortaya çıkarken, öğrenciler bu anları cep telefonlarıyla kaydetmeyi ihmal etmedi.

Emre Belözoğlu, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada gençlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Gerçekten enerjinizle bize motivasyon verdiniz. Ortam çok güzeldi. Keyifli ve güzel bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi yetkilileri ise bu tür etkinliklerin öğrencilerin motivasyonuna katkı sağladığını ve ilerleyen dönemde farklı spor insanlarını da kampüste ağırlamayı planladıklarını dile getirdi. - ANTALYA