Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı TFF'yi Ziyaret Etti

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı TFF'yi Ziyaret Etti
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Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede, gündemdeki konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, gündeme dair konularla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Emrullah Gölcük'e üzerinde isminin yazılı olduğu ve imzalı bir A Milli Takım forması takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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