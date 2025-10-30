Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, Saarlouis Royals'ı Farklı Geçti

Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nun 4. haftasında Almanya temsilcisi Saarlouis Royals'ı 89-69 yendi.

Ahmet Cömert Spor Salonu'ndaki maça iyi başlayan Emlak Konut, ilk çeyreği 35-10 üstün tamamladı. Konuk takım, ikinci çeyrekte oyunda dengeyi kursa da farkı azaltamadı. Devre arasına 54-28 önde giren ev sahibi ekip, üçüncü çeyreğini 76-52 üstün bitirdiği müsabakayı, 20 sayı farkla 89-69 kazandı.

Emlak Konut, bu sonuçla 4. maçında 3. galibiyetini aldı. Alman temsilcisi ise henüz galibiyetle tanışamadı.

Ev sahibi takımda Astou Ndour, 25 sayı ve 12 ribauntla galibiyette başrolü oynadı. Victoria Macaulay 17, Jessica Thomas 13, Berfin Sertoğlu 12, Melek Uzunoğlu 9, Antonia Delaere 8, Petra Holesinska 5 sayı üretti.