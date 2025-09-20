Haberler

Emlak Konut, Fenerbahçe Opet'i Mağlup Etti

Kayseri'de düzenlenen 19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut, Fenerbahçe Opet'i 72-53 mağlup ederek turnuvada önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Ahmet Kemal Digilli, Bekir Yücel, Hakan Mennan

Emlak Konut: Günesh Denise Karaoğlan 6, Ferda Yıldız, Thomas 11, Ceren Akpınar 4, Delaere 10, Zeynep Sinem Çelik, Melek Uzunoğlu 2, Holeskinska 6, Gizem Başaran Turan 7, Macaulay 11, Berfin Sertoğlu 3, Gueye 12

Fenerbahçe Opet: Ece Erginay 4, Sudenur Akarpa 6, Sevgi Uzun 9, Olcay Çakır Turgut 3, İdil Saçalır 3, Şerife Alperi Onar 4, Rice 3, Tuana Ayşegül Vural, Tilbe Şenyürek 12, Berfin Ada Şahin, Selen İrembaş 3, Ayşe Yılmaz 6

1. Periyot: 30-15

Devre: 49-27

3. Periyot: 62-40

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Spor
