Emircan Haney, Dünya Şampiyonu Oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü milli sporcusu Emircan Haney, 2025 Hyundai Dünya Kupası Finalleri'nde erkekler makaralı yay kategorisinde dünya şampiyonu olarak Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli sporcusu Emircan Haney, Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen 2025 Hyundai Dünya Kupası Finalleri'nde erkekler makaralı yay kategorisinde Dünya şampiyonluğuna ulaşırken, Yatağan'dan başlayan yolculuğunda zirveye çıkmanın gururunu yaşadı. Finalde Danimarkalı rakibi Mathias Fullerton'u 149-148'lik skorla mağlup eden 24 yaşındaki Emircan Haney, Türkiye'ye altın madalya kazandırdı. Yatağan'ın Bencik Mahallesi'nde başlayan okçuluk serüveni, dünya sahnesine taşınan büyük bir gurura dönüştü. Muğla Büyükşehir Belediyesi Antrenörü Dr. Ejder Sözen ve Emircan Haney, kırsaldan uluslararası arenaya uzanan bu ilham verici yolculuğu anlattı.

DR. SÖZEN: BİR KÖYDE BAŞLAYAN SERÜVEN DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞTI

Emircan Haney'i keşfeden Dr. Ejder Sözen, 2007 yılında sporcu olarak başladığı okçuluğu, 2010'dan itibaren antrenörlükle sürdürdüğünü belirterek, "Yatağan Bencik'te başladığımız bu serüven, bugün dünya şampiyonluğuna ulaştı. En büyük başarımız, bir köyde bir okçuluk takımı kurarak 15 yıldır istikrarlı bir şekilde yarışmalara katılmak oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı tesis ve destekler sayesinde yalnızca spora odaklanabildik. Bugün Emircan'ın dünya şampiyonluğu, bu azmin en somut göstergesi" dedi.

EMİRCAN HANEY: TÜRK BAYRAĞI'NI DALGALANDIRMAK EN BÜYÜK ONUR

Dünya şampiyonu Emircan Haney, altın madalyayı Türkiye'ye armağan ederek duygularını, "Yatağan'da başladığım bu yolculuğun beni dünya şampiyonluğuna taşıyacağına inanıyordum. Finalde altın madalya kazandığım an, yalnızca kendi başarım değil, köyümün, Muğla'nın ve ülkemin başarısıydı. Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak benim için en büyük motivasyon" diye aktardı. Haney, elde ettiği bu başarının ardında sabır, disiplin ve sürekli gelişim olduğunu vurgulayarak, "Ejder hocam benim için sadece bir antrenör değil, aynı zamanda ilham kaynağı. Onun rehberliğiyle daha büyük hedeflere yürüyorum" dedi.

2025 Dünya Okçuluk Kupası finallerinde dünya şampiyonu olan Emircan Haney bugüne kadar katıldığı ulusal ve uluslararası turnuvalarda yüzün üzerinde kupa ve madalya kazandı. Muğla'yı ve ülkemizi başarıyla temsil eden Emircan Haney 9 yaşından beri okçuluk sporu ile ilgileniyor.

BAŞKAN ARAS: MUĞLA SİZİNLE GURUR DUYUYOR

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Emircan Haney'in dünya şampiyonluğunu kutlayarak şu ifadeleri kullandı: "Dünya'nın en iyi okçularını geride bırakarak altın madalya kazanan sporcumuz Emircan Haney'i ve onu yıllardır büyük bir özveriyle yetiştiren antrenörümüz Dr. Ejder Sözen'i yürekten kutluyorum. Yatağan'ın Bencik Mahallesi'nde başlayan bu hikaye, bugün Çin'de kazanılan dünya şampiyonluğuyla yalnızca bir sporcunun değil, bir kentin, bir ülkenin azminin ve inancının simgesi haline geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, sporu yalnızca bir yarış değil; dayanışmanın, disiplinin ve kararlılığın yaşam biçimi olarak görüyoruz. Emircan ve Ejder hocamızın başarısı, yerelden evrensele uzanan bu vizyonun en gurur verici örneğidir. Bu büyük zafer, Muğla'nın adını bir kez daha dünya sahnesine taşımıştır. Sporun her dalında gençlerimize ilham veren bu başarı hikayesiyle gurur duyuyoruz. Muğla sizinle gurur duyuyor."

