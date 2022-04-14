Emir Vatansever olimpiyatlarda - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emir Vatansever olimpiyatlarda

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Emir Vatansever olimpiyatlarda

Osmangazi Belediyespor'un milli tenisçisi Emir Vatansever, Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) işbirliğiyle Mayıs ayında Brezilya'da düzenlenecek 24. Deaflympics Yaz Oyunları'nda ter dökecek.

Osmangazi Belediyespor'un milli tenisçisi Emir Vatansever, Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) işbirliğiyle Mayıs ayında Brezilya'da düzenlenecek 24. Deaflympics Yaz Oyunları'nda ter dökecek.

Osmangazi Belediyespor'un işitme engelli milli sporcusu Emir Vatansever, olimpiyat hazırlıklarında sona geldi. Haftanın 6 günü çift antrenman yapan genç raket, 24. Deaflympics Yaz Oyunları'nda sessizliğini bozacağını söyledi. Tenis sayesinde tüm engelleri aştığını belirten Vatansever, "Ulusal ve uluslararası arenalarda elde ettiğim derecelerle kısa sürede birçok gence umut oldum. Spor yapmanın hiçbir şekilde engel olmadığını onlara kanıtladım. Şimdi ise olimpiyat yolunda emin adımlarla ilerliyorum. Tüm iddiamı ortaya koyarak, ay-yıldızlı bayrağı göndere çekmeyi hedefliyorum. Bu heyecanı anlatmak gerçekten tarifsiz" dedi.

Emir'in ülke için büyük bir yetenek olduğunu ifade eden Osmangazi Belediyespor Tenis Takımı Başantrenörü Nazif Cesur ise, "Bizler, işitme engelli sporcularımızın sesi olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bursa'nın gurur kaynağı olan Emir Vatansever ile kondisyon, kuvvet ve dayanıklılık üzerine antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'ın sporcumuzun başarısında büyük rolü var. Bizden hiçbir zaman desteğini esirgemedi. İnşallah, bu emeğin karşılığını olimpiyatlarda altın madalya ile taçlandıracağız" diye konuştu. - BURSA

Emir Vatansever olimpiyatlarda

Emir Vatansever olimpiyatlarda

İhlas Haber Ajansı / Spor

Olimpiyat, Osmangazi, Brezilya, Mayıs, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title