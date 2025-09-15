Emine Erdoğan'dan Basketbol Takımına Tebrik

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalyayı ülkemize kazandıran A Milli Erkek Basketbol Takımımız, hepimize büyük bir gurur ve heyecan yaşattı. Azmini, emeğini ve kalbini ortaya koyan sporcularımıza gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı ve basketbol topu emojisi ile A Milli Basketbol Takımı'nın görseline de yer verdi.