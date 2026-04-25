Emin Müftüoğlu: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 800 milyon haneye ulaşmayla ilgili bir çabamız var

Beyza Betül CİHAN - Ataberk KURT / İSTANBUL, - TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Dünyadan çok ülkemize bu turla ilgili gelenler var, profesyonel sporcularımız var. Bu sayede 190 ülkede yayın olacak ve 800 milyon haneye ulaşmayla ilgili bir çabamız var, hedefimiz var" dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu organizasyonunun uluslararası prestijinin hak ettiği seviyelerde olduğunu söyleyen Emin Müftüoğlu, "Hak ettiği seviyede ve daha da geliştirmek istiyoruz. Çünkü şöyle bir örnek vereyim; bu tanıtım için çok önemli, turizm için çok önemli ve herkesin bisiklete binmesi için çok önemli bir tur ve bu turda sporcu yetiştirme ile ilgili de çok önemli bir tur. ve tanıtımla ilgili, sonu yok. Mesela Fransa'nın Paris, herkesin bildiği Paris'e olimpiyatları tekrar yapıyorlar. Tekrar bir sürü organizasyonu orada yapıyorlar, devamlı tanıtıma devam ediyorlar. Çünkü herkesin rakipleri var turizmde, para kazanmak istiyor ülkeler ve bu ülkelerin bu turizm tanıtım anlamında devamlı geliştiriyorlar. Biz başladığımız günden çok farklı bir boyuta geldik. Dünya çapında tanınan bir bisiklet turu, bisiklet dünyasındaki en önemli organizasyonlardan biri durumunda ve geçtiğimiz yıllarda World Tour seviyesinde yarışlar yaptık, yine yapacağız. ve devamlı geliştirerek devam edeceğiz, hak ettiği yerde" ifadelerini kullandı.

'TEŞEKKÜR BELGESİ GETİRİRSEN BİSİKLET ALACAĞIZ DEDİLER'

Bisikletle ilk temasından bahseden Müftüoğlu, "Şimdi bisikletle iki türlü konuşabiliriz. Bir tanesi ilk bisiklete binme, bisiklet öğrenme yılları olabilir. O, ilkokula giderken... O zaman bisiklet kiraları vardı, şimdi araba kiralar gibi. O dönemde bisiklet de yoktu ve sonuçta ilkokulda öğrenmeye çalıştık arkadaşlarımızın bisikleti ya da komşumuzun bisikleti şeklinde. İlk yine bisikletle ilgili orta ikide sanırım; 'Teşekkür belgesi getirirsen bisiklet alacağız' dediler. İlk dönem getirdim, 'bitmedi daha sonu var' dediler. ve ilk bisikletimi de o teşekkür belgesini ortaokulda alarak bisiklet sahibi olmuştum. O günden beridir devam ediyor. Ama bisiklet sporuyla ilgili ilk 89'da Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda ön heyette çalışarak başlamıştım. O da tabii geçmişte bisikletin sağlık açısından da bana çok katkıları olduğu için onun sonucunda ilk heyecan öyle başladı. Daha sonra triatlonun Bisiklet Federasyonu'na bağlanmasıyla ilgili orada ilk yönetim kurulu üyeliğinde 19993-94 sanırım, o yıllarda başlamıştım" sözlerini sarf etti.

'CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU'NUN TELEVİZYONLARDA YAYINLANMASINI, TÜRK BİSİKLETİNİN KIRILMA NOKTASI OLARAK GÖRÜYORUM'

Türk bisikletinin şu anki en büyük kırılma noktasına değinen Müftüoğlu, "1923'ten beri var federasyonun kuruluşu ve bu ilk 24 olimpiyatlarına kadar giden bir Türk bisikleti var. Ama 2008'de Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun televizyonlarda yayınlanmasını Türk bisikletinin kırılma noktası olarak görüyorum. Çünkü ondan sonra Türk bisikleti, Türk bisiklet sektörü, ekonomisi çok farklı boyuta geldi. Hem sportif anlamda hem de ekonomi anlamında hem de halkın daha çok bisiklete binmesi anlamında kırılma noktasıdır" diye konuştu.

'MUTLAKA DÜNYA ÇAPINDA MADALYALAR OLMASI GEREKİYOR'

Görevi bıraktığında ardına bakıp 'başardım' diyebilmek için dünya çapında madalyalar olması gerektiğinin altını çizen Emin Müftüoğlu, "Mutlaka dünya çapında madalyalar olması gerekiyor. İlk başladığımızda hayal diye görünen Avrupa şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluklarında madalyalar hepsi oldu. Şimdi dünya şampiyonalarında madalyalar bekliyoruz. Bunu da Veledrom'da bekliyoruz. Veledrom çünkü 2022 yılında biliyorsunuz İslam Oyunları ile birlikte açıldı. Bu Veledrom'un yapılması talimatını veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bisiklet ailesi olarak teşekkür etmek istiyoruz. Hem de Cumhurbaşkanlığı Turu'nu himayelerinde yapıyoruz. ve 'Halkı bisiklet bindirmeyi sevdireceğiz' diyen Cumhurbaşkanımızın bugün farklı şehirlerde bisiklet gruplarıyla ya da ailelerin bisikletleriyle ne kadar çok insanın bisiklete bindiğini siz de görüyorsunuzdur" dedi.

'ARTIK TEMİZ BİR DÜNYA GEREKİYOR'

Ailelere de mesaj vermek isteyen Müftüoğlu şöyle konuştu:

"Artık temiz bir dünya gerekiyor. Doğaya hizmet etmek istiyorlarsa, daha temiz, daha sağlıklı bir yaşam istiyorlarsa çocuklarının, eğitim kadar bisiklete bindirmeyi de teşvik etmelerini istiyorum"

'190 ÜLKEDE YAYIN OLACAK VE 800 MİLYON HANEYE ULAŞMAYLA İLGİLİ BİR ÇABAMIZ VAR'

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu hakkında hedeflerini anlatan Emin Müftüoğlu şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu biliyorsunuz başlıyor. 60+1'e geldik. 61'inci Cumhurbaşkanlığı Turu'nu gelecek hafta pazar günü Çeşme'den başlayıp, 1999'dan sonra Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde başlayıp orada finali bitireceğiz. Yayınlar var. Dünyadan çok ülkemize bu turla ilgili gelenler var, profesyonel sporcularımız var. Bu sayede 190 ülkede yayın olacak ve 800 milyon haneye ulaşmayla ilgili bir çabamız var, hedefimiz var. Bunların hepsini yapıp 61'inciyi de en iyi şekilde bitirmek istiyoruz"

'BİSİKLET SPOR OKULLARINI KURUYORUZ'

Emin Müftüoğlu bisiklet spor okulları hakkında ise, "Şimdi bisiklet spor okullarını kuruyoruz. Biliyorsunuz takımların futbol okulları var, yazın spor okulları var; artık bisiklet spor okulları diye yeni bir proje geliştiriyoruz. Bu sayede çok küçük yaştaki çocuklara hem bisiklet öğreteceğiz hem de bisiklet sporuna teşvik ederek daha sonra sporcu yetiştirme ile ilgili tabandan tavana doğru gideceğiz. Bu da yeni projelerimizden bir tanesi. Tüm projeler, tüm organizasyonlar ve bilhassa şu yapacağımız Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'ın liderliğinde yapıyoruz. Biz Spor Bakanımıza teşekkür etmek istiyoruz" diyerek sözlerine son verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı