Emet'te 8 spor tesisi yapımı tamamlanıyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Emet Belediyesi ve Spor Toto Teşkilatı ortak projesi kapsamında yapılan 8 spor tesisi inşaatının sona geldiği açıklandı. Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçenin her köşesine spor tesisleri kazandırdıklarını belirtti.

Kütahya'nın Emet Belediyesi ve Spor Toto Teşkilatı ortak projesi çerçevesinde 8 spor tesisinin yapım çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

Emet'in her köşesini spor tesisleri ile donattıklarını söyleyen Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "7 Mahallesi bulunan ilçemizde merkezdeki Kaynarca ve Kapaklıca Mahallesi dışında 5 mahalleye toplamda 8 spor sahası yapılmaktadır. Futbol, basketbol ve voleybol sahaları yapılan tesislerin bazılarında ise yürüyüş yolu yapım çalışmaları devam etmektedir" dedi. - KÜTAHYA