Emekli Bankacı Salih Serim'in Enduro Başarısı

Kocaeli'de yaşayan emekli bankacı 47 yaşındaki Salih Serim, hobi olarak başladığı enduro sporunda önemli başarılar elde ediyor.

Serim, 2014 yılında bankacılık yaptığı dönemde hız tutkusunu ve motosiklet hayalini birleştirerek enduroya yöneldi.

Sakarya ve Kocaeli'deki parkurlarda kendini geliştiren Serim, katıldığı yarışmalarda çeşitli dereceler kazandı.

Bankacılıktan emekli olduktan sonra enduroya daha fazla vakit ayırmaya başlayan Serim, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki parkurlarda rakipleriyle mücadele etti.

Kariyerinde Türkiye şampiyonluğu bulunan Serim, "enduro" ve "süper enduro" branşlarında, "veteran" ve "usta" kategorilerinde yarışmayı sürdürüyor.

Güç ve çeviklik gerektiren enduroda beslenmesine ve kondisyonuna özen göstererek parkurlarda iddialı performans sergileyen Serim, yeni başarılar hedefliyor.

"Motosiklet hayatımın ayrılmaz parçası"

Kocaeli Motosiklet Spor Kulübü sporcusu Salih Serim, AA muhabirine, uzun yıllardır aktif olarak enduro ve süper enduro branşlarında yarıştığını söyledi.

Serim, enduroya hobi olarak başladığını, bankacılık mesleğini sürdürdüğü dönemde hafta sonları motor tutkusu için arazide sürüş yaptığını aktararak, "O dönemde Kenan Sofuoğlu'nun rahmetli abisi Sinan Sofuoğlu'nu dağda enduro yaparken gördüm. Zaten sevdiğim motokrosun enduro tarafını onlardan tanıdım." dedi.

İlk kez 2014'te pistlere çıktığını belirten Serim, "Hobi C grubunda Türkiye üçüncüsü oldum. Daha sonra farklı kategorilerde Türkiye şampiyonlukları yaşadım. Şu anda veteranda Türkiye'nin en hızlılarındanım. Enduroda usta sınıfında da iddialı şekilde yarışıyorum." diye konuştu.

Salih Serim, motosikletin hayatının ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayarak, "Motosiklet benim için hayat tarzı. Doğayı, sporu, motosikleti seviyorum. Bunların hepsi enduroda var. Birçok sporcuyla, güreşçiyle enduro yaptık. Bunun yalnızca motosiklet sürmek değil, gerçek bir spor olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

Enduronun zor bir spor olduğuna işaret eden Serim, motoru tutmanın ve dengede kalmanın ciddi efor gerektirdiğini, yarışmak isteyenlerin sadece motosiklete binmekle yetinmeyip fitness ve nefes antrenmanı da yapması gerektiğini anlattı.

Serim, hafta sonları doğada rotalar keşfetmek isteyen, motosiklet seven herkesin bu deneyimi yaşamasını tavsiye etti.

Beslenmesine dikkat ettiğini, aktif spor yaptığını dile getiren Serim, haftada iki kez antrenman yapanların başarı elde edebileceğini kaydetti.

"Gençlere örnek olmaya çalışıyorum"

Gençlere motosikletle trafikte hız yapmak yerine parkurlarda sürüş yapmalarını öneren Serim, şöyle devam etti:

"Hız tutkusu yadsınamaz. Bu enerjiyi parkurlarda atabilirler. Kendilerini güvenli alanda geliştirebilirler. Gençlere örnek olmaya çalışıyorum. Kondisyon ve fizik önemli. Motosikleti parkurda kontrol etmek ciddi kondisyon istiyor. Bu nedenle gençlerin enduro, süper enduro ve motokros yaparak hem tutkularını hem de fiziklerini iyi seviyede tutabileceklerini düşünüyorum. Benim de amacım bu formu korumak."

Salih Serim, her yıl podyum derecesi elde ettiğini aktararak, enduronun, çalışanın karşılığını aldığı bir spor olduğunu sözlerine ekledi.