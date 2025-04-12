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Elvira Kamaloğlu Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Elvira Kamaloğlu Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı
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Slovakya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, 57 kg kadınlar kategorisinde milli sporcu Elvira Kamaloğlu gümüş madalya elde etti. Finalde Rus sporcu Olgaç Khoroshavtseva'ya 6-4 yenilerek ikinciliği elde etti.

Slovakya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kg'da Türkiye'yi temsil eden Erzincanlı milli sporcu Elvira Kamaloğlu gümüş madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda mücadele eden Elvira Kamaloğlu, finalde Olgaç Khoroshavtseva'ya mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

Slovakya'da devam eden 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın beşinci gününde milli sporculardan Elvira Süleyman Kamaloğlu gümüş, Zeynep Yetgil ise bronz madalya elde etti.

Başkent Bratislava'daki organizasyonda kadınlar 57 kiloda mücadele eden Elvira, finalde bağımsız sporcu Olga Khoroshavtseva ile karşılaştı. Rus rakibine 6-4 yenilen Elvira, ikincillik kürsüsünde yer aldı. - ERZİNCAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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