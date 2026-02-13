Haberler

Antalya'da 80 öğrenci Antalyaspor-Samsunspor maçının ardından tribünü temizledi

Antalya'da 80 öğrenci Antalyaspor-Samsunspor maçının ardından tribünü temizledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Elmalı ilçesindeki öğrenciler, Antalyaspor-Samsunspor maçını izledikten sonra stadyumdaki çöpleri toplayarak 'Temiz Okul Temiz Elmalı' projesine katkıda bulundu.

Antalya'nın Elmalı ilçesinden Antalyaspor- Samsunspor maçını izlemeye gelen öğrenciler, maçın ardından bulundukları tribünü temizledi.

Elmalı İbrahim Bedrettin Fen Lisesi'nde eğitim gören 80 öğrenci, Antalyaspor yönetimiyle iletişime geçen öğretmenleri ile ilçeden otobüslerle Antalya'ya geldi.

Maç öncesinde stadı gezen ve kulübün sembolü akrep heykelinin önünde fotoğraf çektiren öğrenciler, Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda tribündeki yerlerini alarak, statta maç izlemenin keyfini yaşadı.

Antalyaspor'un atkı ve şapkaları hediye edilen öğrenciler, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor-Samsunspor maçını izledi. Öğrenciler, maç boyunca tezahüratlarla Antalyaspor'u destekledi.

Maçın ardından öğrenciler, ilçelerinde yürütülen "Temiz Okul Temiz Elmalı" projesinden ilham alarak, bulundukları tribünlerdeki çöpleri topladı.

Programı organize eden öğretmenlerden Uğur Keskin, kaymakamlıkça başlatılan proje kapsamında çocuklara bulundukları her yeri temiz bırakmayı aşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Öğretmen olarak öğrencilerin projeye ilgisinden memnun olduğunu vurgulayan Keskin, "Çocuklar böyle bir atmosferde bu davranışlarıyla umarım diğerlerine de örnek olmuştur. Bu tür projelerin yaygınlaşmasını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Spor
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Bakan Gürlek'ten 'İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın' çağrılarına yanıt

Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına net yanıt
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak

Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz

Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
Johannesburg'da su krizi: Otel ve restoranlar kepenk kapatıyor

Su krizi hizmet sektörünü vurdu! Oteller müşteri kabul etmiyor
En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi

Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray gol oldu yağdı
Singo'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Maç sonu taraftarı havalara uçuracak müjdeyi verdi