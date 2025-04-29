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Elif Toker, Bulgaristan'da Gümüş Madalya Kazandı

Elif Toker, Bulgaristan'da Gümüş Madalya Kazandı
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Manisa Alaşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Elif Toker, Bulgaristan'da düzenlenen '2025 World Cup For Space Models Kaspichan Cup' yarışmasında S3A Paraşüt kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Bulgaristan'da düzenlenen "2025 World Cup For Space Models Kaspichan Cup" yarışmasında Türkiye'yi başarıyla temsil eden Manisa Alaşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Elif Toker, önemli bir başarıya imza attı.

Manisa Alaşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Elif Toker, Bulgaristan'da düzenlenen "2025 World Cup For Space Models Kaspichan Cup" yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. S3A Paraşüt (non world cup) kategorisinde yarışan Elif Toker, gösterdiği üstün performansla ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Uluslararası düzeyde düzenlenen bu prestijli organizasyonda elde ettiği dereceyle hem ülkemizi hem de Manisa'yı gururlandıran Toker, Alaşehir'in adını da dünya çapında duyurdu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Elif Toker'i ve emeği geçen antrenörlerini tebrik ederek, "Elif'in elde ettiği bu derece, ilimiz ve ülkemiz adına büyük bir gurur kaynağıdır. Gençlerimizin farklı branşlarda kendilerini geliştirerek uluslararası arenada bayrağımızı başarıyla temsil etmeleri bizleri son derece mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Yarışma sonrası açıklamada bulunan başarılı sporcu Elif Toker ise, böyle önemli bir organizasyonda derece elde etmenin gururunu yaşadığını belirterek, kendisine her daim destek olan ailesine, kulübüne ve antrenörlerine teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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