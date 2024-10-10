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Eleştirilerin hedefindeki Mauro Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı

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Galatasaray'da performansıyla eleştirilerin hedefinde olan Arjantinli golcü Mauro Icardi'ye ülkesinden sürpriz bir talip çıktı. River Plate, Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor. Dev kulüp henüz resmi bir girişimde bulunmazken, söz konusu transferde en büyük engel olarak yıldız futbolcunun bonservisi ve yüksek maaşı gösteriliyor.

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefinde olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray milli araya moralli giderken, 81. dakikada oyundan alınan Mauro Icardi bu sezon gösterdiği performansla eleştirilen isimlerin başında geliyor. Sık sık yurt dışına gittiği için eleştirilen ve karşılaşmanın ardından taraftarların sarı-kırmızılı futbolcuları tribüne davet etmesine rağmen çağrıya karşılık vermeyerek soyunma odasının yolunu tutan Arjantinli golcü, eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından Galatasaray'da yaptığı skor katkısını gösteren bir görseli paylaşmıştı.

RIVER PLATE TALİP OLDU

Milli aradan ötürü ülkesine giden Mauro Icardi için Arjantin basını dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya attı. Haberde, River Plate'in Icardi'nin peşinde olduğu belirtildi. River Plate yönetiminin yıldız oyuncu için resmi bir adım atmadığı belirtilirken, "Icardi'nin adı Arjantin'de giderek daha yüksek sesle yankılanıyor" ifadelerini kullandı.

TRANSFERDEKİ EN BÜYÜK ENGEL

31 yaşındaki golcü futbolcunun Arjantin ekibine transferinde en büyük engel ise bonservisi ve maaşının yüksek olması olarak gösteriliyor. Garanti ücreti 6 milyon euro olan Mauro Icardi'ye sponsorlar ve başkan Dursun Özbek'in desteğiyle 4 milyon euro daha ödeniyor. Galatasaray'dan net 10 milyon euro kazanan Icardi'nin sözleşmesinde özel uçak dışında ev kirası ve çocukların okulu gibi masrafları içeren bonuslar da yer alıyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 10 maça çıkan Mauro Icardi, bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Son iki sezondaki şampiyonluğun mimarlarından olan Arjantinli yıldızın piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. 31 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılar ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Cimbom ile şimdiye kadar 83 maça çıkan Yıldız golcü, 58 gol, 22 asistlik performans ortaya koydu. Tecrübeli forvet, bu süreçte 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa sevinci yaşadı.

Eleştirilerin hedefindeki Mauro Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Mauro Icardi River Plate Galatasaray Arjantin Futbol Dünya Spor

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