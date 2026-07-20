Eleşkirtli Berat Çelik minderde Türkiye şampiyonu oldu

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, zorlu şartlara meydan okuyarak gece gündüz demeden çalışan genç güreşçiler, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası'na adeta damga vurdu.

Eleşkirt İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde, Bireysel Sporlar Merkezi ve Kapalı Spor Salonu'nda çalışmalarını aralıksız sürdüren geleceğin şampiyonları, kazandıkları tarihi başarılarla ilçeye çok büyük bir gurur yaşattı. "Dağ bayır" demeden, memleket sevdası ve spor aşkıyla gecesini gündüzüne katan Eleşkirt'in evlatları, döktükleri her damla alın terinin ve verdikleri büyük emeklerin karşılığını minderde kürsüye çıkarak almaya başladı. Deneyimli antrenörleri Adem Şahna ve Murat Bayram ile birlikte adeta şaha kalkan genç güreşçiler, Türkiye'nin dört bir yanından gelen güçlü rakiplerini tek tek dize getirerek adlarını zirveye yazdırdı. Bu zorlu süreçte çocuklarını bir an bile yalnız bırakmayan, maddi ve manevi olarak çok büyük destekler veren ve evlatlarından hiçbir zaman desteğini eksik etmeyen ailelerin o muazzam fedakarlığı da bu tarihi başarının en sağlam temeli oldu.

?Güreşçilerin bu büyük zaferi, evlatlarına olan inancını hiç kaybetmeyen ailelerin haklı mutluluğu ve gururuyla birleşince Eleşkirt'te çok büyük bir sevinç ve coşkuyla karşılandı. İlçenin adını Türkiye arenasının en üst sırasına yazdıran gençlerin başarısı tüm Eleşkirt halkını gurura boğarken, turnuvada göğsümüzü kabartan resmi dereceler şu şekilde gerçekleşti: U-14 yaş grubunda Berat Çelik 52 kiloda Türkiye şampiyonu, U-13 yaş grubunda Miraç Harun Yazıcı 68 kiloda Türkiye üçüncüsü, U-11 yaş grubunda Muhammed Abdullah Polat 68 kiloda Türkiye üçüncüsü ve U-14 yaş grubunda Emre Öksüz Türkiye 5.si oldu.

?Yaşanılan bu büyük gururun, ailelerin paylaştığı o tarifsiz mutluluğun ve ilçedeki coşkulu kutlamaların ardından bir açıklama yapan Eleşkirt İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sabahattin Güzel, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Biz Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yıllar önce tohumlarını ektiğimiz güreşte, bugün çok büyük meyveleri almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte gerçekten çok büyük emekler verdik. Antrenörümüzden sporcumuza, işçilerimizden memurlarımıza kadar hep birlikte gecemizi gündüzümüze katarak, gençlerimizin geleceği için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Gençlerimiz de çok büyük bir özveri ve gayret göstererek, yaptıkları çalışmaların sonrasında bizim gururumuz oldular, göğsümüzü kabarttılar. Bugün Türkiye Şampiyonası'nda Eleşkirt'i ve Ağrı'yı en üst sırada görebilmek hepimiz için ayrı ayrı bir mutluluk vesilesidir. Bu başarı asla bir tesadüf değil, çok büyük fedakarlıklar ve gayretler sonrasında meydana gelmiştir. Bu şampiyonada emek veren bütün sporcularımıza, gençlerimize, her zaman arkalarında duran, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen çok kıymetli ailelerine ve antrenörlerimiz Adem Şahna ile Murat Bayram başta olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Bizler durmayacağız; daha iyi yerlere gelebilmek, daha büyük başarılar elde etmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye'de bu büyük başarıları elde ettikten sonraki en büyük hedefimiz; Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek, minderde hep birlikte göğsümüzü kabartacak ve ay-yıldızlı şanlı bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandıracak gençleri hep birlikte izleyebilmektir. Bu güzel geleceği de çok yakın görüyorum, umudumuz sonuna kadar var. Başarılarıyla bizi onurlandıran bütün gençlerimize yürekten teşekkür ediyorum." - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı