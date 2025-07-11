Eldor Shomurodov, Başakşehir ile İlk Antrenmanına Çıktı

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İtalya'nın Roma takımından kiralanan Özbek futbolcu Eldor Shomurodov, Başakşehir'in Avusturya'daki kampında takımla birlikte ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

RAMS Başakşehir'de yeni transfer Eldor Shomurodov, takımla ilk antrenmanına çıktı.

İtalya temsilcisi Roma'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen 30 yaşındaki Özbek milli futbolcu, turuncu-lacivertli ekibin Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld Köyü'nde gerçekleştirdiği kampa katıldı.

Otelde takım arkadaşlarıyla tanışan Shomurodov, kampın beşinci gününde yapılan ilk idmanda yer aldı.

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas oyunu ve rondo çalışmasıyla devam etti. Antrenman, turnuva oyunuyla tamamlandı.

Başakşehir, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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