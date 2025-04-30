Elazığsporlu Taraftarlardan Kız Kulesi Önünde Anlamlı Performans

Beyoğlu Yeni Çarşı maçı nedeniyle İstanbul'a giden Elazığsporlu taraftarlar kemençe ve gitar eşliğinde Kız Kulesine karşı "Kar mı Yağmış Şu Harput'un Başına" şarkısını söyledi. O anlar sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Elazığsporlu taraftarlar İstanbul'da söyledikleri Kar mı Yağmış Şu Harput'un Başına" eseriyle ilgi odağı oldu. Kız Kulesine karşı kemençe ve gitarla söylenen eser çevreden geçen vatandaşların da ilgisini çekti. Çevredeki vatandaşlar o anları cep telefonu ile kaydederken görüntüler sosyal medyada binlerce beğeni aldı. - ELAZIĞ