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Elazığspor-Vanspor FK Maçının Hakemleri Değiştirildi

Elazığspor-Vanspor FK Maçının Hakemleri Değiştirildi
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Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 21. haftasında Elazığspor ile Vanspor FK arasında oynanacak maçta hakem değişikliği yapıldı. Batman bölgesi hakemi Mehmet Terece yerine Bursa bölgesi hakemi Süleyman Soyutürk atanırken, yardımcı hakemler de belirlendi.

Elazığspor-Vanspor FK maçının hakemleri değiştirildi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 21. haftasında Artı Değer Vanspor FK ile karşılaşacak olan Elazığspor'un maçını yönetecek hakemler değişti. TFF Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamada görülen lüzum üzerine değişiklik kararı alındı. Alınan karara göre Batman bölgesi klasman hakemi Mehmet Terece'nin yerine maçta Bursa bölgesinden klasman hakemi Süleyman Soyutürk yönetecek. 8 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak olan maçta Soyutürk'ün yardımcılıklarını ise Ankara bölgesinden Mehmet Ali Keskin ile Murathan Çomoğlu yapacak. Karşılaşmada 4. hakem olarak ise Bursa klasman hakemi Veysel Karani Özkan görevlendirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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