Elazığspor, Vanspor FK Maçının Devam Etmesi İçin İtirazda Bulundu

Elazığspor, Vanspor FK Maçının Devam Etmesi İçin İtirazda Bulundu
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Elazığspor, Vanspor FK ile oynadığı Play-Off Yarı Final rövanş karşılaşmasının yardımcı hakeme cisim isabet etmesi nedeniyle yarıda kaldığını bildirerek, maçın kaldığı yerden devam etmesi için itirazda bulundu. Kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu'na 8 maddelik dilekçe sundu.

Elazığspor Kulübü resmi hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, Vanspor FK maçı sonrası gerekli itirazların yapıldığını ve karşılaşmanın kaldığı yerden devam etmesini talep ettiklerini bildirdi.

Nesine 2. Lig Play-Off 3. Turunda dün gece oynanan rövanş müsabakasında Elazığspor'un, Vanspor FK karşısında 1-0 üstünlüğü ile devam eden mücadele, yardımcı hakem Kadir Beyaz'ın kaşına isabet eden cisim nedeniyle yarıda kaldı. Maçın 56. dakikasında hakem Ümit Öztürk yardımcılarını da yanına alarak soyunma odasının yolunu tuttu ve maçı tatil etti.

Elazığspor Kulübü resmi hesabı üzerinden yayımlanan açıklamada, "Vanspor FK ile oynadığımız Play-Off Yarı Final rövanş karşılaşması, takımımızın 1-0 üstünlüğü devam ederken, 56. dakikada hakem tarafından tatil edilmiştir. Play-Off Yarı Final ilk maçında Van'da futbolcularımız, kafilemiz ve il protokolümüz çeşitli saldırı ve olumsuzluklara maruz kalmıştır. Dün sahamızda oynanan rövanş karşılaşmasında ise hakem heyetinin kararları, maçın gidişatına doğrudan etki edecek bariz hatalarla doludur. Ayrıca kulübümüzün hiçbir şekilde içinde yer almadığı, sporun ruhuna aykırı bulduğumuz bazı temaslar ve kirli ilişkiler hakkında ciddi duyumlar almış bulunmaktayız. Tüm bu yaşananlara dair görüntü, bilgi ve belgelerin yer aldığı 8 maddelik dilekçemizi gece saat 03.00 sularında Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi olarak sunduk. Bu maddelerin, Türk futbol kamuoyu ve Elazığ kamuoyunun vicdanını rahatlatacak şekilde, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tek tek cevaplanmasını talep ediyoruz. 8 maddelik gönderdiğimiz dilekçe ile ilgili detaylı bir açıklama en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Biz Elazığspor olarak, bir sezon boyunca sahada verdiğimiz emeğin ve alın terinin boşa gitmesini istemiyoruz. Karşılaşmanın, Elazığ'da ya da federasyonun uygun göreceği herhangi bir şehirde, tatil edildiği 56. dakikadan itibaren kaldığı yerden devam etmesini talep ediyoruz. Elazığspor olarak sahadaki emeğimizin, alın terimizin ve camiamızın haklarının sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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