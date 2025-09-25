Elazığspor'un Teknik Direktörü Fırat Gül: 'Eksiklerimizi biliyoruz, düzeltmek için çalışıyoruz'

Altınordu maçının ikinci yarısında istedikleri oyunun uzağında olduklarını belirten Elazığspor Teknik Direktörü Fırat Gül, "Maçı kazanmış olmak güzel ama biz eksiklerimizi biliyoruz ve kendi içimizde analiz edip düzeltmek için yoğun çalışıyoruz" dedi.

Seza Çimento Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 6. Haftası'nda Batman Petrolspor ile seyircisiz maçta karşı karşıya gelecek. Bordo-beyazlı ekip, bu maçın hazırlıklarına kendi tesislerinde yaptığı tek antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Fırat Gül ve yardımcıları nezdinde yapılan antrenmana tüm futbolcular katıldı. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Elazığspor Teknik Direktörü Fırat Gül, kazanmak için sahada olacaklarını söyledi.

Altınordu maçından alınan 3 puana rağmen oyunun sorgulanması gerektiğini kaydeden Gül, "İlk yarı 2-0'lık skoru ve oyunu beğendik. Ancak ikinci yarı istediğimiz oyunun uzağında kaldık. Maçı kazanmış olmak güzel ama biz eksiklerimizi biliyoruz ve kendi içimizde analiz edip düzeltmek için yoğun çalışıyoruz" diye konuştu.

Batman Petrolspor'un ligin önemli takımlarından olduğunu kaydeden Teknik Direktör Fırat Gül, "5'te 5 yapmış hem hücumda hem savunmada etkili bir rakip ancak biz de 2. haftadan itibaren belirli bir oyun oturtmaya başladık. Bu maçta da üzerine koyarak ilerlemeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Elazığspor kaptanı Halil İbrahim Sönmez ise "Haftaya moralli başladık. Takım arkadaşlarımızın antrenman performansı üst düzeyde. Zor bir maç olacak ama biz hazırız. Batman bizim direkt rakibimiz. Maç saatini sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ