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Elazığspor'un Halaylı Galibiyet Sevinci Sosyal Medyada Yankılandı

Elazığspor'un Halaylı Galibiyet Sevinci Sosyal Medyada Yankılandı
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Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Elazığspor, Ankara Demirspor'u 3-2 yenerek büyük bir başarı elde etti. Maç sonrasında futbolcuların soyunma odasında halay çektiği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 10. haftasında sahasında Ankara Demirspor'u 3-2 yenen Elazığspor'da futbolcuların soyunma odasındaki halaylı galibiyet sevinci sosyal medyada yüzlerce beğeni aldı.

2. Lig Kırmızı Grup 10. haftasında Ankara Demirspor'u 90+8. dakikada Melih İnan'ın attığı golle 3-2 yenen Elazığspor'da maç sonu büyük coşku yaşandı. Kurtlar Vadisi müziğiyle halay çeken futbolcuların görüntüsünü kulüp sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, yüzlerce beğeni aldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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