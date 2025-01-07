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Elazığspor'un Antalya Kampı Sona Erdi

Elazığspor'un Antalya Kampı Sona Erdi
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Elazığspor, 12 günlük Antalya kampını tamamladı. Kamp süresince iki hazırlık maçı oynayan takım, Sivasspor'a 2-0 ve Ağrı 1970 Spor'a 2-1 yenilerek istediği sonuçları alamadı.

Elazığspor'da, 27 Aralıkta Antalya'da başlayan ara dönem kampı 7 Ocak Salı itibariyle tamamlandı.

Çimentaş Elazığspor'da Antalya kampı sona erdi. 12 günlük kamp süresince hazırlıklar yapan bordo-beyazlılar iki hazırlık maçı oynadı. Antalya kampı boyunca iki hazırlık maçı oynayan Elazığspor, bu maçlarda istediği sonuçları ise alamadı. İlk hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Sivasspor ile karşılaşan Elazığspor, bu mücadeleyi 2-0'lık skorla mağlup tamamladı. İkinci hazırlık maçında ise 3. Lig ekiplerinden Ağrı 1970 Spor ile karşılaşan Elazığspor, yine 2-1'lik skorla sahadan mağlup ayrıldı.

Kamp döneminin bugün sona ermesinin ardından Elazığspor'da takıma 2 gün izin verildi. İzin sonrası takım, cuma günü Elazığ'da toplanarak grubun ikinci yarı ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Karaman FK maçı hazırlıklarına başlayacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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