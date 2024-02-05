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Elazığspor-Turgutluspor Maçında Seyirci Rekoru Kırıldı

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TFF 3. Lig 2. Grup'un 18. Haftası'nda Elazığspor ile Turgutluspor arasında oynanan maçta sezonun en fazla seyirci sayısına ulaşıldı. Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 8 bin 453 biletli seyirci izledi.

Elazığspor- Turgutluspor maçında sezonun seyirci rekoru kırıldı.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 18. Haftası'nda Elazığspor, Turgutluspor'u konuk etti. Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve Bordo-Beyazlı ekibin 2-1'lik galibiyetiyle sona eren maç Atatürk Stadyumu'nda en fazla seyirciye ulaşılan maç oldu. Haftaiçinde sosyal medya üzerinden yapılan davetler meyvesini verirken, tribünlerde 8 bin 453 biletli seyirci yer aldı.

Müsabakada ayrıca 273 resmi, 105'te özel güvenlik elemanı görev yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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