Elazığspor Taraftarı Muhsine Nine, 350 Bilet Dağıtacak

Elazığspor Taraftarı Muhsine Nine, 350 Bilet Dağıtacak
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Elazığspor fanatiği Muhsine nine, Vanspor FK maçına katılamasa da 350 bilet alarak taraftarlarla paylaşacak. Maç günü biletlerin dağıtımını torunu Yunus Akarsu yapacak.

- Elazığspor taraftarı Muhsine nine, taraftarlara 350 bilet dağıtacak

ELAZIĞ - Herkes onu son oynanan iç saha maçında açtığı Elazığspor atkısıyla tanıdı. Elazığspor fanatiği Muhsine nine Vanspor FK maçına gidemeyecek olmasına rağmen 350 bilet aldı ve taraftarlara dağıttıracak.

Elazığspor, pazartesi günü kritik maçta Vanspor FK'yı konuk edecek. Kritik maçın biletleri tamamen biterken taraftarları sevindiren haber Muhsine Akarsu'dan geldi. Son oynanan iç saha maçında tribünde açtığı atkıyla dikkatleri çeken Akarsu, Vanspor FK maçı için 350 bilet aldı ve torunu Yunus Akarsu'ya maç günü dağıttıracak. Torunu Yunus ile kameralar karşısına geçen Muhsine nine "Haydi Gakgoşlar maça" diyerek herkesi pazartesi günü saat 20.00'da Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Vanspor FK maçına davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN KABUKÇU - Spor
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