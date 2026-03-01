Haberler

TFF 2. Lig: Elazığspor: 1 Şanlıurfaspor: 0

TFF 2. Lig: Elazığspor: 1 Şanlıurfaspor: 0
Güncelleme:
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Elazığspor, evinde oynadığı maçta Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golü 69. dakikada Sakıb kaydetti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 26. haftasında Elazığspor, evinde Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Abdullah Melih Karaduman, Erdi Abdulmecit Sayar

Elazığspor: Furkan Köse, Sakıb Aytaç, Ercan Coşkun (Ömer dk. 46), Süleyman Özdamar, Erkan Eyibil (Ali dk. 46), Hakan Yavuz, Sertaç Çam (Çağlayan dk. 77), Haluk Mustafa Tan, Mikail Koçak, Samed Ali Kaya (Halil İbrahim dk. 46), Fuat Bavuk (Enes dk. 87)

Şanlıurfaspor: Burak Öğür, Levent Gülen, Berk Yıldız, Berk İsmail Ünsal, Çınar Tarhan (Ali Sühan dk. 77), Mert Çölgeçen, Erhan Çelenk, Hasan Hüseyin Acar (Sinan dk. 77), Recep Yemişçi, Onur Karakabak, Vedat Bora

Gol: Sakıb (dk. 69) (Elazığspor)

Sarı kartlar: Erkan, Mikail, Ali, Hakan (Elazığspor), Levent (Şanlıurfaspor) - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
