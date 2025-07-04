Elazığspor, Şampiyon Sağ Bek Mehmet Yılmaz'ı Transfer Etti
Elazığspor, Kocaelispor'da forma giyen sağ bek Mehmet Yılmaz ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp, transferin hayırlı olmasını dilerken, Yılmaz'a bordo-beyazlı formayla başarılar diledi.
Elazığspor, son olarak Kocaelispor'da forma giyen ve şampiyonluk yaşayan sağbek Mehmet Yılmaz'ı renklerine bağladı.
Elazığspor 1 yıllık anlaşmaya vardığı Mehmet Yılmaz transferini resmen açıkladı. Kulüpten 'Ailemize hoş geldin Mehmet Yılmaz' başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Kocaelispor forması giyen sağ bek Mehmet Yılmaz ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Transferin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diler, bordo-beyazlı formamızla kendisine başarılar dileriz" denildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor