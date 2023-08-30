Elazığspor ile Malatya Arguvanspor Hazırlık Maçı 0-0 Sonuçlandı

TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Elazığspor ile Malatya Arguvanspor karşı karşıya geldi. Maçta her iki takım da gol bulamayarak 0-0 berabere kaldı.

TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Elazığspor ile Malatya Arguvanspor, Elazığ Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden 3Gen Holding Elazığspor ile TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Malatya Arguvanspor sezon öncesi son hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta her iki takımın da gol yollarında etkili olmasına karşın bir türlü aradığı golü bulamadı ve mücadele başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi. - ELAZIĞ