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Elazığspor evinde Erciyes 38'e 2-0 yenildi, Erciyes 38 üst tura yükseldi

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Elazığspor evinde Erciyes 38'e 2-0 yenildi, Erciyes 38 üst tura yükseldi
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Elazığspor, evinde Erciyes 38'e 2-0 yenildi. Erciyes 38 bu sonuçla bir üst tura yükselirken, Çağrı Yağız 74 ve 90. dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Elazığspor, evinde Erciyes 38'e 2-0 yenildi. Bu sonuçla Erciyes 38 bir üst tura yükseldi.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Talha Öztürk, Erdinç Tufan, Yusuf Ökmen

Elazığspor: Atakan Nuri Ordu, Barış Ekincier, Ali Altınöz, Serhat Genç (Yiğit Ekrem dk. 60), Bünyamin Güler (Özkan dk. 46), İsmail Esat Buğa (Muhammet Sefa dk. 90), Alp Ada Abay, Mustafa Emir Akyıldız, Ali Yeşilyurt, Muhammet Berat Sağlam (Eymen dk. 90), Muhammed Demirci

Erciyes 38: Kerem Yandal, Hakan Eren Atabey, Caner Kaban (Güney dk. 81), Mehmet Tosun, Seyit Ali Kahya (Fatih dk. 65), Burak Efe Arslan (Utkan dk. 78), İlkay İşler (Osman dk. 65), Batuhan Özgan, Ensar Bilir, Berke Özçelik (Çağrı Yağız dk. 46), Ali Kılın

Goller: Çağrı Yağız (dk. 74 ve 90) (Erciyes 38)

Sarı Kartlar: Mustafa Emir, Ali, Serhat (Elazığspor), Ensar (Erciyes 38)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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