Elazığspor'da Hedef Zirve: 'Asıl Mücadele Şimdi Başlıyor'

Takımın hem fiziksel hem psikolojik olarak gelişim kaydettiğini vurgulayan Elazığspor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül, "3 maçta 9 puan sadece skor değil aynı zamanda kazanılmış bir öz güvendir. Elazığ bu başarıyı hak ediyor. 3 haftalık süreçte 9 puan aldık ama bu sadece bir başlangıç. Oyun olarak da ciddi bir gelişim gösterdik" dedi.

Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında evinde GMG Kastamonuspor ile karşılaşacak. Bordo-Beyazlı ekipte sakatlıktan dönen futbolcular, teknik heyetin yüzünü güldürürken, Teknik Direktör Mustafa Sarıgül takımın son durumu hakkında basın toplantısı düzenledi. Elazığspor Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında takımın son 3 haftada topladığı 9 puanı değerlendirerek konuşmasına başlayan Sarıgül, sakat futbolcuların durumu hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

"Herkesin yüreğini koyduğu bir ortam var"

Mustafa Sarıgül, takımın son 3 haftada gösterdiği çıkıştan memnun olduğunu belirterek, "Takım hem fiziksel hem psikolojik olarak gelişim kaydetti. 3 maçta 9 puan sadece skor değil aynı zamanda kazanılmış bir öz güvendir. Elazığ bu başarıyı hak ediyor. Çok güzel bir şehirdeyiz. Elazığ, futbolu seven, heyecanlı bir şehir. Çok güzel bir yönetim, çok karakterli bir oyuncu grubu ve özverili bir ekiple çalışıyoruz. Herkesin yüreğini koyduğu bir ortam var. Bu şehrin hak ettiği başarıları yeniden yaşatmak istiyoruz. 3 haftalık süreçte 9 puan aldık ama bu sadece bir başlangıç. Oyun olarak da ciddi bir gelişim gösterdik" diye konuştu.

"Savunmada daha güçlü olduğumuzda hücumda da kalitemizi gösterebiliyoruz"

Elazığspor'un sahadaki oyun disiplininin her geçen hafta daha da güçlendiğini aktaran Sarıgül, "Oyun formasyonunda yerleşimimiz oturmaya başladı. Artık savunmada daha organize, hücumda daha cesur bir takımız. Topa sahip oluyoruz, ön alan baskısı yapıyoruz ve hızlı hücumlarla etkili oluyoruz. Son maçta takım taktik plana uydu. Hem biz hem taraftar sahadaki futboldan keyif aldı. İlk geldiğimizde takımın top kazanma oranı yüzde 30'lardaydı. Şimdi bu oranı yüzde 50'ye yaklaştırdık. Bu da mücadele gücümüzün arttığını gösteriyor. Savunmada daha güçlü olduğumuzda hücumda da kalitemizi gösterebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Asıl mücadele şimdi başlıyor"

Takımın önünde zorlu bir fikstür bulunduğunu dile getiren Mustafa Sarıgül, "Önümüzde 3 önemli maç var. İlk olarak Kastamonuspor ile karşılaşacağız. Bu maçı da kazanırsak, Batman'la aramızdaki puan farkını 3'e indireceğiz. Herkesin hedefi aynı; Elazığspor'u zirveye taşımak. 3 maç 9 puan bizim için başlangıç ama asıl mücadele şimdi başlıyor. 3 oyuncumuzun tedavisi tamamlandı, takıma dönüyorlar. Sadece Mikail'in ufak bir sakatlığı var, o da kısa sürede toparlayacak. Antrenman temposu arttığı için bazı oyuncularda kas yorgunlukları oluştu ama ciddi bir problem yok" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ