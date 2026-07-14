Haberler

Elazığspor sahaya iniyor

Elazığspor sahaya iniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Elazığspor, yeni sezon hazırlıklarına 15 Temmuz Çarşamba günü Teknik Direktör Serdar Bozkurt yönetiminde başlayacak. İlk etap Elazığ'da, sonraki kamplar Afyonkarahisar'da yapılacak.

Seza Çimento Elazığspor'da 2026-2027 sezonu hazırlıkları 15 Temmuz Çarşamba günü yapılacak ilk antrenmanla başlayacak.

2026-2027 Futbol Sezonu'nda Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan ve hedefini mutlak şampiyonluk üzerine kuran Elazığspor'da yeni sezon hazırlıkları başlıyor. Bordo-beyazlı ekip, Teknik Direktör Serdar Bozkurt yönetiminde 15 Temmuz Çarşamba günü toplanarak ilk etap çalışmalarına başlayacak. Elazığ'daki kamp sürecini tamamladıktan sonra izin yapacak olan teknik heyet ve futbolcular, 2. ve 3. etap kamp çalışmalarını Afyonkarahisar'da gerçekleştirecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü

Kan donduran katliam! Üvey annesinin ve kız kardeşinin boğazını kesti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci gözaltına alındı

Nihat Kahveci gözaltına alındı
İşte soruşturmayı başlatan o inşaat! Haluk Levent'in tüm kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı

Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı
Danla Bilic yeniden ameliyat oldu! Sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Danla Bilic yine ameliyat oldu! Sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Bitti denen transfer iptal mi? Oyuncuyu almadan uçağa bindiler
Karısını yatakta başkasıyla basan koca öfkeden deliye döndü

Karısını yatakta başkasıyla basan koca deliye döndü

Beşiktaş, Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı

Transfer resmen açıklandı! İşte Beşiktaş'ın ödeyeceği dev bonservis
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi