Elazığspor sahaya iniyor

Seza Çimento Elazığspor'da 2026-2027 sezonu hazırlıkları 15 Temmuz Çarşamba günü yapılacak ilk antrenmanla başlayacak.

2026-2027 Futbol Sezonu'nda Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan ve hedefini mutlak şampiyonluk üzerine kuran Elazığspor'da yeni sezon hazırlıkları başlıyor. Bordo-beyazlı ekip, Teknik Direktör Serdar Bozkurt yönetiminde 15 Temmuz Çarşamba günü toplanarak ilk etap çalışmalarına başlayacak. Elazığ'daki kamp sürecini tamamladıktan sonra izin yapacak olan teknik heyet ve futbolcular, 2. ve 3. etap kamp çalışmalarını Afyonkarahisar'da gerçekleştirecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı