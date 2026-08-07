Elazığspor'da 2. Etap Kampı Sona Erdi

Elazığspor'da 28 Temmuz'da Afyon'da başlanan 2. Etap kampı bugün yapılan son antrenmanın ardından sona erdi.

Elazığspor'da, 2026-27 sezonu öncesi 28 Temmuz'da Afyon'da başlayan 2. Etap kampı sona erdi. Güç ve kondisyon depolamak üzere Afyonkarahisar'da toplanan teknik heyet ve futbolcular, yoğun bir kamp dönemine girdi.

Afyon'daki 2. etap kampında 1 hazırlık maçı oynayan bordo-beyazlılar, 3. etap hazırlıklarını yine Afyon'da yapacak. İki gün izin yapacak olan teknik heyet ve futbolcular pazartesi günü yeniden Afyon'da toplanarak 3. etap hazırlıklarına start verecek. Elazığspor, Afyon kampının bu dönemini hazırlık maçlarıyla geçirecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı